Povratak kabanica: Najljepše jakne za kišu koje ćemo nositi ove jeseni

Pred nama su kišni dani i vrijeme je da lagane veste i sakoe zamijeniš praktičnom i posljednjih godina - sve popularnijom alternativom - kabanicama.

Kabanice su posljednjih godina jedan od 'must have' komada za jesen, a jasno je i zašto: dostupne u nizu boja, modela i dužina koji odgovaraju svakom stilu, kabanice ne samo da su praktične, već su i nevjerojatno svestrane te odlično izgledaju u baš svakoj odjevnoj kombinaciji, od haljina i suknji do traperica i trenirki.

Budi najbolja verzija sebe.

Ako si još uvijek skeptična prema ovom komadu savršenom za jesensko promjenjivo vrijeme, na pravom si mjestu jer pronašle smo neke od najljepših vodootpornih i vodonepropusnih jakni i kaputa iz high street ponude.

Od kožnih komada koji su ove sezone posebno popularni pa sve do vodootpornih balonera koji su savršen izbor za modne klasičarke - u nastavku smo izdvojile top 10 favorita.