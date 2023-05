Crveni tepih u Cannesu: Helen Mirren iznenadila plavom kosom, a glavna zvijezda bio je Johnny Depp

76. filmski festival u Cannesu

Otvoren je filmski festival u Cannesu - 76. po redu, a ove godine održava se od 16. do 27. svibnja. Glavna zvijezda otvorenja definitivno je bio Johnny Depp koji se trijumfalno vratio na crveni tepih s povratničkim filmom 'Jeanne du Barry' koji je publika nagradila pljeskom u trajanju od čak 7 minuta, a počasni gost bio je i Michael Douglas kojemu je uručena Zlatna palma - u znak priznanja za njegovu dugogodišnju sjajnu karijeru. Kako to obično biva na filmskim festivalima, osim filmova, u glavnom je fokusu moda - glamurozne i elegantne odjevne kombinacije za crveni tepih. Već u prvom danu odličnih modnih kombinacija nije nedostajalo, a brojni uzvanici - od glumačkih zvijezda i manekenki do influencerica - oduševili su modnim odabirom. Drugi su pak izazvali kontroverze. Tko je pogodio, a tko baš i ne - provjeri u galeriji u nastavku.