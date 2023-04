Natkošulja - trendi komad koji ovog proljeća nosimo umjesto klasične jakne

U moru svih trendova koje nam je nova sezona donijela i ovog su se proljeća istaknuli sjajni noviteti, ali i neodoljivi klasici koji će pronaći svoje mjesto unutar svakog ormara. Jakne su sastavni dio proljetnih kombinacija, a prije nekoliko sezona jako su popularne postale natkošulje koje su odlična alternativa za klasičnu jaknu.

'Shacket' odnosno natkošulja ustvari je nešto između košulje i jakne pa je idealan izbor za slojevite proljetne kombinacije i prijelazni period. Proljetno vrijeme zna biti prilično promjenjivo stoga je uz sebe uvijek dobro imati takve komade kojima ćemo moći samo prebaciti preko svog outfita kada nam postane hladno. Osim što su funkcionalne i praktične, natkošulje su i jako trendi, a nosit će se i ove sezone.

Mogu se nositi na više načina i sjajno će upotpuniti one malo ležernije svakodnevne kombinacije, a u proljetnim kolekcijama high street brendova istaknuli su se brojni sjajni modeli – od onih klasičnih s velikim džepovima pa do 'kulerskih' natkošulja od umjetne kože ili trapera koje će začiniti baš svaki look.

Pronaći ćeš ih u ponudi većine high street trgovina, a i ovog se proljeća najviše ističu modeli u neutralnim nijansama ili pak oni s kariranim uzorkom koji djeluju iznimno efektno. Svestrane natkošulje vole nositi i trendseterice čije ti sjajne kombinacije mogu poslužiti kao inspiracija za osmišljavanje neodoljivih proljetnih outfita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

S obzirom na to da već sezonama dominiraju kolekcijama modnih brendova, natkošulje su na dobrom putu da postanu modni klasik kojemu ćemo se svake sezone rado vraćati pa ih je dobro ubaciti u svoju garderobu. U potrazi za onim najšarmantnijim modelima, istražile smo nove kolekcije popularnih brendova, a neke od najljepših natkošulja idealnih za proljetne dane donosimo u nastavku.

COS, 99 eur

Klasična natkošulja u maslinasto zelenoj nijansi. Dobro će izgledati i u poslovnim kombinacijama.

COS, 150 eur

Elegantna natkošulja od trapera uklopit će se u svaki ormar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Mango, 60 eur

Natkošulja efekta kože, oversized kroja.

Mango, 40 eur

Traper natkošulja s džepom idealna za romantične proljetne kombinacije.

Pull and Bear, 30 eur

Natkošulja od umjetne kože s džepovima sprijeda i sa strana, kopčanjem gumbima i dugim rukavima.

Pull and Bear, 36 eur

Bazična natkošulja s džepovima s preklopom sprijeda i kopčanjem gumbima. Dostupna u više boja. Izrađena od pamuka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Pull and Bear, 36 eur

Worker natkošulja s klasičnim ovratnikom, kopčanjem gumbima sprijeda i džepovima. Izrađena od pamuka.

Pull and Bear, 36 eur

Karirana natkošulja u smeđim nijansama s klasičnim ovratnikom, kopčanjem gumbima i džepovima s preklopom i gumbom na prsima.

Zara, 36 eur

Natkošulja s preklopnim ovratnikom i dugim rukavima. Prednji našiveni džepovi. Kopčanje sprijeda gumbima skrivenima ispod preklopa i pojas od iste tkanine.

Zara, 30 eur

Natkošulja s preklopnim ovratnikom i podvrnutim rukavima do ispod lakta s petljama i gumbima. Preklopi sprijeda. Vezica za prilagodbu u struku. Ušiveni džepovi sa strana. Kopčanje pritisnim gumbima sprijeda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zara, 30 eur

Natkošulja s preklopnim ovratnikom i dugim rukavima. Našiveni prednji džep. Asimetrični donji rub s bočnim prorezima. Kopčanje sprijeda metalnim pritisnim gumbima.

Zara, 40 eur

Natkošulja izrađena od gabardena. Preklopni ovratnik i dugi rukavi s petljama na ramenima. Našiveni džepovi sprijeda. Bočni prorezi na donjem rubu. Kopčanje čičak trakom.

Zara, 40 eur

Natkošulja izrađena od tkanine mješavine ramije i pamuka. Preklopni ovratnik i podvrnutim rukavima do ispod lakta s petljama i gumbima. Prednji našiveni džepovi s preklopima. Bočni prorezi na donjem rubu. Kopčanje gumbima sprijeda.