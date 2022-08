U high street ponudu stigli su prvi blejzeri koje ćemo nositi cijelu jesen

Još uvijek smo u ljetnom raspoloženju i uživamo u moru, suncu, cvjetnim uzorcima i kratkim, prozračnim kombinacijama. Neke od nas možda još uvijek uživaju u godišnjem odmoru u ljetnom okruženju i ne mogu ni pomisliti na jesensko razdoblje, a iako su ljetni outfiti i dalje dio naše svakodnevice, većina modnih kuća već je izbacila nove jesenske kolekcije, baš kao i naše omiljene high street trgovine.

I ove sezone ponuda je šarolika- od živopisnih balonera, traper jakni, pletiva u zagasitim tonovima i kožnih jakni. Osim toga, tu su i neizostavni blejzeri koji su iz sezone u sezonu 'must have' koji ne smiješ propustiti. Ovaj odjevni predmet jedan je od onih u koji vrijedi uložiti jer se naprosto može iskombinirati s apsolutno svime što se nalazi u tvom ormaru, a sada ga već možemo nazvati i bezvremenskim jer je godinama na vrhu ljestvice modne ponude.

Blejzer iliti gornji dio odijela nekada je bio rezerviran isključivo za mušku modu, a danas krasi gotovo svaku elegantniju žensku kombinaciju. Ove godine možeš birati između raznolikih boja, klasičnog i nešto duljeg kroja, a mogu se pronaći i u raznim printevima.

Uz to, dizajneri su se odlučili zaigrati i ove sezone nas počastiti novim modelima blejzera koji će savršeno izgledati na široke poslovne hlače, ali i nešto ležerniju varijantu s trapericama. Najljepši modeli ovog omiljenog 'must have' komada već su u trgovinama, a mi smo izdvojile neke od najljepših blejzera koje ćemo nositi cijelu jesen.