5 modnih savjeta kako da punije žene 'zablistaju' - u svakoj kombinaciji

To što nosiš veći konfekcijski broj, ne znači da ne možeš 'zablistati'. Pri kupnji i biranju kombinacija trebala bi izabrati model u kojemu se osjećaš ugodno i koji laska tvojoj figuri.

Žena zadovoljna u svojoj koži najljepša je i to primjećuju i ljudi oko nje. Znamo da punijim ženama katkada nije lako naći savršenu kombinaciju, ali nije i nemoguće.

Pritom treba slijediti nekoliko modnih savjeta kako bi istaknula ono najljepše na sebi. Nisu sve punije žene iste – možda voliš istaknuti struk, možda ruke ili noge, a možda dekolte. Prije svega, najvažnije je prihvatiti svoje obline i osvijestiti koji ti komadi najviše odgovaraju, a koji imaju suprotan učinak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Istakni struk

Možda misliš da to nije dobrodošlo, no i punije žene slobodno mogu istaknuti struk. Tanji remen preko majice, košulje ili haljine mogao bi ti pomoći naglasiti struk, to jest stvoriti figuru pješčanog sata. Remen može stisnuti trbuščić i sakriti višak sa suknje ili košulje te bi ti zato trebao biti dobar prijatelj. Uz njega bi mogla izgledati vitkije.

Ne boj se boja

Ne moraš uvijek biti u crnim kombinacijama. Slobodno kombiniraj različite materijale i poigravaj se s modnim dodacima u boji poput šešira, torbica ili remena. Zaista nema pravila kad su u pitanju boje, no sve ovisi o obliku tvoje figure. Ipak, izbjegavaj tanke i prozirne materijale. Čak možeš izabrati i majicu s printom, ali pazi da je on proporcionalan s tvojom građom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

I prugice su dozvoljene

Prugice su mnogima omiljeni proljetni i ljetni uzorak. Naš je savjet da izabereš asimetrične šare ili okomite pruge. Vodoravne bi te doista mogle vizualno proširiti, a cilj ti je istaknuti obline, zar ne?

Uvijek biraj visoki struk

Sreća pa danas postoje hlače i traperice raznih krojeva. Punijim ženama obično sjajno pristaju visoki krojevi jer skrivaju trbuščić, a i vizualno produžuju noge. Također, za dojam vitkosti bolje je birati tamnije nijanse hlača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Daj si vremena

U potrazi za većim konfekcijskim brojevima trebalo bi obići više trgovina i isprobati više modela. Daj si vremena, pronađi ono što ti najbolje pristaje, a ako ne pronađeš - kupuj online! Sve više online trgovina nude veće veličine, a tu je i opcija šivanja po mjeri. I za kraj – ponosno nosi svoje obline i pokaži što voliš na tijelu.