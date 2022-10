Jesenski 'must have': Najljepši high street komadi u ljubičastoj boji

Jesen je tu, a s njom i neki novi (ali i stari) trendovi koje smo s nestrpljenjem čekali cijelog ljeta. Osim jesenskih klasika koji će se sigurno naći u našim ormarima, ove nas sezone očekuju i neki pomalo neočekivani trendovi, poput ljubičaste boje kojoj se predviđa velika popularnost, toliko velika da bi čak mogla zamijeniti Barbiecore ružičastu.

Pojavivši se na Tjednu mode u New Yorku, a zatim i u Londonu, Milanu i Parizu, ljubičasta boja polako je, ali sigurno našla put i do naših ormara. Od odjeće do modnih dodataka i cipela, ljubičastu boju viđat ćemo posvuda ove jeseni, a to će biti boja koja će podići svaki tvoj outfit.

Budući da je ljubičasta boja izuzetno svestrana, ona je savršena za prijelazno vrijeme koje je pred nama. Ove sezone, ljubičastu možeš nositi na sve načine - uzmi ljubičastu ljetnu haljinu i na nju nabaci kardigan, počasti se ljubičastim blejzerom, kombiniraj ljubičaste hlače s omiljenim pletivom ili se odluči za pulover u ljubičastoj boji. Što god odlučila, nećeš pogriješiti.

A da je ljubičasta veliki hit u nadolazećim mjesecima mogle smo primijetiti i u ponudi high street brendova, gdje smo pronašle odlične komade u svim nijansama ljubičaste - od pletiva do modnih dodataka. Evo naših favorita.