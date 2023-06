Mohito ima odlično sniženje, odabrali smo komade koje ovo ljeto želimo u ormaru

Dugo je ljeto ispred nas, bez obzira na kišni početak, i sigurno ćemo moći uživati u toplim danima i upravo zato trebamo imati nekoliko posebnih ljetnih outfita. Popularni high street brendovi pripremili su puno zanimljivih kolekcija i uzbudljivih modnih noviteta. Osim trendi komada, ove godine se posebno ističe lan, tu su i svakako ljetni klasici poput lepršavih ljetnih haljina, komada s uzorcima i u nježnim bojama.

Jedan od brendova na čije stranice uvijek volimo zalutati je i Mohito. U svojoj ponudi imaju klasične komade i one za ležernije prilike, a sigurno će svidjeti ženama koje vole jednostavnost i ženstvenost. No mogu se pronaći i razigrani uzorci i upečatljivi modeli koji će nadopuniti ljetnu kolekciju. Omiljeni Mohito trenutno ima dio kolekcije po sniženim cijenama, a mi smo pronašle različite komade koji su mogu nositi cijeli ljeto. No neki od njih se svakako mogu kombinirati tijekom cijele godine.

Neke od najljepših modela s Mohitovog sniženja donosimo u nastavku i sigurne smo da ćeš među njima pronaći svoje favorite!

Kombinezon - 22,99 eur

Ružičasti kombinezon fantastično će pristajati u prilikama kada se žena želi osjećati vrlo elegantno, a opet ne mora kombinirati nekoliko komada.

Mini haljina - 29,99 eur

Jednostavna mini haljina može se nositi u različitim prilikama, a izgledat će stylish uz tenisice i sandale s visokim potpeticama.

Midi haljina - 12,99 eur

U laganoj ljetnoj haljini s visokim prorezom svaka žena će se osjećati lagano i seksi.

Bluza - 9,99 eur

Crna bluza s aplikacijom može se kombinirati s hlačama i suknjama, ali i nositi u različitim kombinacijama tijekom cijele godine.

Sako - 24,99 eur

Blejzer od tvida je klasični komad koji se može nositi uz jeans ili haljinu, a najbolje ga je kupiti na ovakvim sniženjima.

Hlače - 14,99 eur

Hlače sa širokim nogavicama i cvjetnim uzorcima najbolje pristaje ljetnim danima.

Majica - 12,99 eur

Jednostavna basic majica je komad koji uvijek treba imati u ormaru, čak u nekoliko boja.

Haljina - 12,99 eur

Mini ljetna rupičasta haljina je romantičan komad koji se može nositi u različitim prilikama.

Bluza - 17,99 eur

Nježno ružičasta košulja može se kombinirati na različite načine, a lijepo će pristajati pluvušama i brinetama.

Haljina - 17,99 eur

Šareno i veselo najbolje pristaje ljetnim danima i ovakav outfit sigurno će popraviti raspoloženje.