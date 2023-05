Modni 'failovi': Izdanja s crvenog tepiha kojih se slavne dame danas srame

Glumica Eva Longoria poznata je po svojoj zapanjujućoj ljepoti, no nije svaki njezin look s crvenog tepiha 'zaradio' ovacije. Njezina najveća pogreška na crvenom tepihu je bio kožni outfit koji je nosila na premijeri filma 'Tomb Raider' 2001., a iako je look odgovarao temi filma, Longoria je priznala: "Postoji cijelo desetljeće u kojem sam samo pokazivala trbuh... Kao na premijeri 'Tomb Raidera' gdje sam nosila cijelu kožu. Prikladno za 'Tomb Raider', ali izgledalo je kao da idem na tematsku zabavu."