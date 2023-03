5 modnih lekcija koje smo naučili od Sarah Jessice Parker

Bez obzira radi li se o malom ekranu i šetnji u baletnoj haljinici ili običnoj šetnji ulicama New Yorka u nezgrapnim klompama, stil Sarah Jessice Parker oduvijek je bio stalni izvor inspiracije. Tijekom godina naučila nas je toliko toga o cipelama i modi. Iako smo pomno pratile njezine priče o prijateljstvu i ljubavi, ipak smo često uživale u seriji "Seks i grad" baš zbog mode i tako cool kombinacija.

Bez obzira na to što možda nikada ne bismo odjenule neke komade teško je reći da je Sarah Jessica Parker odnosno Carrie ikada imala krive cipele ili torbicu. I sada dok čekamo nove nastavke serije 'And Just like that' i njihove živote u pedesetima i dalje uživamo u fantastičnim outfitima. Zato smo provjerile koje trikove Sarah uvijek koristi i kako možemo obogatiti svoje modne kombinacije.

Statement jakna podiže svaku kombinaciju

Uz pravi kaput ili jaknu stvarno nije važno što nosimo ispod. Parker često pokazuje kako razigrani komad može unijeti dašak svježine u bilo koji outfit. Ovdje je običnu kombinaciju osvježila s patchwork jaknom marke Farm Rio.

Privlačnost jednostavne haljine

Carrie Bradshaw i Sarah Jessica Parker obožavaju statement komade, ali nijedna se ne odriče moći jednostavne haljine. Prekrasna plava haljina u seriji "Just Like That…" pokazala je još jednom da je važno imati ovakav komad u ormaru i da ne mora biti nužno u crnoj boji.

Razigrana slojevitost

Parker voli nositi haljine bez rukava u kombinaciji s drugim komadima poput košulja, majci i s tajicama. Ako voliš ovakve njezine outfite pokušaj pomiješati printeve i dodati neočekivane kombinacije boja.

Kombinacije printeva i boja

Različito je cool. Sarah Jessica Parker često kombinira iste ili različite printeve i boje, uvijek je tu i neki dodatak poput nakita, remena ili šešira. Zar moda nije igra? Možda je vrijeme da ozbiljno promislimo o tome kako drugačije kombinirati stvari iz ormara.

Opuštenost je cool

Često možemo vidjeti slavnu glumicu u opuštenim kombinacija. To za nju znači klompe, trenirka i jednostavna torbica koja se nosi preko tijela. I ovakva opuštena izdanja izgledaju fantastično, a možda zbog toga što ih Sarah obožava nositi kao i lijepe romantične haljine.