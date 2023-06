Kristina Burja predstavila novu kolekciju - savršenu za ljetne dane pred nama

Dizajnerica Kristina Burja stvorila je svoj brend koji je etičan i održiv po mnogim načelima Agende 2030, što je dizajnerici osobno izuzetno važno kao i komuniciranje značajnih društvenih promjena kroz dizajn. Glasnu poruku ima i nova kolekcija „Modifie Future“ koju je Kristina odlučila predstaviti u Hrvatskoj, našoj jedinstvenoj Opatiji te snimiti kampanju na prekrasnim lokacijama hotela Milenij koji priča povijesnu priču i prilagođava se budućnosti. Baš kao i cijela priča nove Krie kolekcije koja je izrađena od tekstilnog vlakna "ECONYL®" koji se dobiva recikliranjem ribarskih mreža i drugog odbačenog najlona. Ova vrsta tkanine je poziv u budućnost s obzirom da osim što nastaje kroz proces radikalne regeneracije i pročišćavanja najlonskog otpada, može se beskonačno puta reciklirati. Upravo ovakve inovativne formule su glasnici budućnosti, u kojoj otpad postaje sirovina i samim time planetu spašava od novog stvaranja otpada.

"Za mene je dizajn način komuniciranja o važnim stvarima koje je mnogima teško nametnuti kao temu razgovora jer možda ne razumiju tematiku ili im nije u fokusu. Dizajn koji se ističe bit će tema mnogih razgovora. Krene s - gdje si ovo kupila, a zaljubljenik u modu ispričat će cijelu priču o omiljenom brendu. Moja je filozofija komunicirati povijest kroz odjeću koju stvaram, ali i pokazati viziju budućnosti te širiti važnu poruku kroz modu, što mi je zauzvrat odredilo put i način na koji se krećem svijetom i mijenjam ga.

Svakom kolekcijom napravim pomak istražujući konstrukcije, koristeći nova vlakna budućnosti i sve inovacije koje poboljšavaju kvalitetu života te su u skladu s prirodom. Prije godinu dana sudjelovala sam u ekološkoj akciji, u luci Krnica kod Pule, gdje se Jadransko podmorje čistilo od ribarskih mreža. S dubine od oko 25 metara izvađeno je oko 250 metara napuštenih ribarskih mreža, takozvanih "duhova ubojica". Sve te izvađene mreže nastoje se reciklirati zajedno s ostalim odbačenim najlonom i izrađuje se tekstilno vlakno "ECONYL®", regenerirani ekološki najlon kojim se pomiču granice održive mode. Upravo od vlakna "ECONYL®" napravljena je cijela nova kolekcija na što sam izuzetno ponosna. Budući da je vlakno nastalo od nečega što je bilo u našem moru, poželjela sam i kolekciju predstaviti uz more, a za mene nema ljepše lokacije od hotela Milenij. No, tu ne staje naša priča jer uskoro, na ovoj prekrasnoj lokaciji otvaramo Krie Boutique Sur La Mer. Nakon naše metropole to je trenutno jedino mjesto gdje osjećam da se odlično može ispričati priča naše povijesti i održivosti na jedinstven način.“- poručila je Kristina Burja koja je i u procesu realizacije nekoliko projekata koji su vezani za svjetske destinacije, a koje će uskoro najaviti.

Moda je jedna od moćnijih svjetskih industrija. Ekološki problemi s kojima se tekstilna industrija danas suočava prijetnja su našem planetu. Više ne postoji alternativa, održivi koncept je jedini odabir.

Ako se pitate što vi možete konkretno učiniti kako biste pomogli na tom putu, Kristina ima savjet: „Kupujte odjeću od reciklirane tkanine, istražite brendove kako biste znali podržavaju li održivost u svojem poslovanju, birajte domaće proizvođače za čije proizvode znate porijeklo, pozadinsku priču i ljude koji stoje iza tih proizvoda te iskoristite svoj glas. Posuđujte i izmjenjujte odjeću s prijateljicama, to je zabavno i ujedno propagira održivost, promišljanje o odijevanju, a ne nepotrebno gomilanje odjeće. Kupujte manje, ali posebno i kvalitetno. Objavite sliku na društvenim mrežama noseći održivi odjevni predmet, objasnite njegove karakteristike i zašto vam se sviđa. Sve to može utjecati na nekoga pored vas da promijeni svoj stav, a korak po korak vodi nas do cilja." – zaključila je dizajnerica.