Kome bolje stoji? Slavne dame koje su se na crvenim tepisima pojavile u istim haljinama

A u jednoj malo starijoj haljini pojavila se i pjevačica Pink, i to u studenom prošle godine na ceremoniji uključivanja novih zvijezdi u Rock and Roll Kuću slavnih. Nosila je zebrastu srebrno-crnu haljinu s potpisom Balmaina, a istu je takvu haljinu devet godina ranije nosila Lindsay Lohan na GQ-ovoj dodjeli nagrada Men of the Year u Londonu.