Prizivaju ljeto: Najljepši komadi iz high street ponude u azurnoj boji

Ljeto nam se bliži, iako to nikada ne bismo mogli zaključiti po vremenu, no i brojni high street dućani svojim ponudama nagovještaju prve dane ljeta. Tu su sandale, ljetne haljine, topići, kratke hlače, kupaći kostimi - sve što ti treba za jedan prosječan vrući ljetni dan, i to u svim jarkim bojama koje možeš zamisliti.

Ipak, najbolje se ističe jedna nijansa plave u kojoj ćeš se istaknuti u masi i koja nam je prva 'zapela' za oko - riječ je o azurno plavoj boji koja nas asocira na ljeto i azurno more. Ova upečatljiva nijansa dolazi na svim ljetnim odjevnim predmetima, a čak i minimalisti će se složiti da ju je moguće kombinirati na raznorazne načine.

Od košulja i topova pa sve do haljina i hlača, izdvojile smo nekoliko trendi komada u ovoj najpoželjnijoj ljetnoj boji koje moraš uvrstiti u svoju ljetnu garderobu.

Zara, 29 eur

Košulja s ovratnikom s reverima i dugim rukavima. Bočni prorezi na donjem rubu. Kopčanje na preklop gumbima sprijeda i vezanje pojasom od iste tkanine.

Zara, 9 eur

Kratka haljina s ravnim izrezom i tankim naramenicama u plavoj boji.

Zara, 9 eur

Kratko rezana majica otkrivenih ramena s ravnim izrezom i kratkim rukavima u plavoj boji.

Mango, 49 eur

Satenske palazzo hlače lepršave tkanine i visokog struka. Bočno kopčanje patentnim zatvaračem.

Mango, 69 eur

Duge hlače s uzorkom od 100 % lanene tkanine. Palazzo dizajn, bočno kopčanje patentnim zatvaračem.

Mango, 59 eur

Satenski kombinezon s volanima, tkanina od reciklirane mješavine poliestera, v-izrez i rukav s detaljem maksi volana.

Reserved, 59 eur

Sako s jednostrukim kopčanjem. Ovratnik s nazubljenim reverima i dva preklopna džepa.

Reserved, 19 eur

Pamučna košulja klasičnog ovratnika i spuštene linije ramena. Dugi rukavi s manšetama i ukrasno kopčanje gumbima.

Bershka, 17 eur

Udoban kratko rezani korzet top s detaljem na dekolteu u azurno plavoj boji, bez naramenica.

Bershka, 25 eur

Midi suknja s volanima u plavoj boji, s dubokim prorezom na obje noge.