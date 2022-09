Ako još uvijek u ormaru nemaš niti jednu jesensku maksi haljinu, sada je pravo vrijeme da ju nabaviš. Pročešljale smo high street ponudu u potrazi za najljepšim maksi haljinama za prijelazno razdoblje, varljivu jesen, a ti u nastavku provjeri je li među njima i tvoja.



Maksi haljine vrlo su zahvalan odjevni komad jer ih možeš kombinirati na bezbroj načina, ovisno oo prilici za koju se odijevaš i vremenskim (ne)prilikama. Naime, sasvim će se dobro spariti čak i s gumenim čizmama za kišu. Ono što bi obvezno trebala nositi uz jesensku maksi haljinu, osobito ukolko je tanja, a većinom su takvi modeli u koje smo se zaljubile (iako ima i nekoliko nešto debljih, pletenih, za hladnije dane) je jaknica.

I dalje su aktualne kratke jakne, bilo da su kožne ili traper, no sve češće možemo vidjeti da se nose i one retro krojevi do ili preko stražnjice, kakvi su se nosili '90-ih. Ako se pak želiš osjećati maksimalno udobno u svojoj maksi haljini, ogrni se pletenom mekanom vestom i jesen će ti postati najljepše godišnje doba. No, dosta priče. Prelistaj naš high street izbor i pronađi svoju maksi ljepoticu.