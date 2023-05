Najljepši ljetni komadi u žutoj boji koji prizivaju sunce i lijepo vrijeme

Ljeto samo što nije stiglo, a već naveliko razmišljamo o ljetnim outfitima i kombinacijama koje u glavi slažemo još od zime. A iako nam vrijeme posljednjih mjeseci baš i nije išlo na ruku, nakon kiše uvijek dolazi sunce, pa smo sigurne da će ovog ljeta biti pregršt sunčanih dana. A kako drugačije prizvati sunce nego trendi komadima u omiljenoj - žutoj boji.

Žuta boja ljetni je hit koji je iz godine u godinu sve popularniji, a i ovog ljeta nosit će se baš sve nijanse žute - od nježne, pastelno žute preko jarke limun žute do žuto-narančaste koja savršeno pristaje uz ljetni, preplanuli ten. A 'žutilo' je već zahvatilo i high street ponudu, koja je prepuna 'it' ljetnih komada u nijansama ove boje.

Od haljina i bluzi do hlača i suknji, izdvojile smo nekoliko must have ljetnih komada u nijansama žute koje ovog ljeta moraš imati u svom ormaru.

Zara, 45 eur

Prsluk od 100 % lana. Šiljasti reveri i jastučići za ramena. Obrubljeni džepovi sprijeda. Dvoredno kopčanje sprijeda i remen od iste tkanine.

Zara, 29 eur

Hlače izrađene od tkanine mješavine lana. Visoki struk s prednjim naborima i pojasom od iste tkanine. Prednji džepovi i lažni obrubljeni džepovi straga.

Zara, 29 eur

Kratka satenska haljina bez rukava izrađena od viskoze. Široki ovratnik i čvor s naborima.

Mango, 22 eur

Pleteni top s rupičastim detaljima od 100 % pamučne tkanine. Okrugli izrez. Bez rukava.

Mango, 49 eur

Pamučna haljina s čvorom. Tkanina od mješavine pamuka. Ravan dizajn, naborani ovratnik, tanke bretele, izrez straga.

Mango, 49 eur

Poluprozirna pletena suknja. Fino pletivo, ravan dizajn, unutarnja podstava.

Reserved, 17 eur

Haljina ležerna dizajna izrađena od žerseja s visokim udjelom pamuka. Okrugli izrez i porub s volanima.

Reserved, 17 eur

Bluza od žerseja V-izreza i kratkih kimono rukava.

Sinsay, 5 eur

Maxi haljina u stilu negližea V-izreza i prilagodljivih naramenica.

Sinsay, 14 eur

Predimenzionirana košulja, klasičan ovratnik, ukrasno kopčanje gumbima i dva prednja džepa.