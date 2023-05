Za sve posebne prilike ovog ljeta: 10 haljina iz Sinsaya koje su nas osvojile

Krizme, krštenja, prve pričesti, vjenčanja, rođendani i brojne druge posebne prilike mnoge od nas očekuju u nadolazećim tjednima. Sve te prilike sa sobom donose ono klasično pitanje - što odjenuti? Pronaći prikladan outfit i nije baš najlakši zadatak, no puno je lakše kada na jednom mjestu možemo pronaći različite opcije, od haljina do suknji i odijela.

Zato nam se posebno sviđa nova Sinsay kolekcija za posebne prilike koja je dostupna samo online, a koja vrvi predivnim, elegantnim haljinama idealnim za proljeće i ljeto. Od satenskih haljina negliže stila do onih uskih, lepršavih, u svim duljinama od mini do maxi, ovdje se može pronaći za svakoga ponešto, bez obzira na to kakav stil preferiraš.

U nastavku smo zato izdvojile nekoliko prekrasnih haljina, no osim haljina, Sinsay krije i brojne druge komade za posebne prilike, od stylish cipela i torbica, do suknji, sakoa i odijela.

Midi haljina s naramenicama, 14 eur

Crna haljina midi duljine strukiranog dizajna. Kopčanje patentnim zatvaračem i prilagodljive naramenice.

Mini haljina puf-rukava, 9 eur

Lepršava haljina mini duljine četvrtastog izreza i puf-rukava u boji akvamarina. Kopčanje patentnim zatvaračem.

Rebrasta haljina, 19 eur

Midi rebrasta haljina u boji fuksije. Četvrtastog izreza, kratkih rukava i otvorenih ramena.

Mini haljina, 22 eur

Bijela mini haljina od satena, dugih rukava i V-izreza, s ukrasnim naborima.

Maxi haljina u stilu negližea, 22 eur

Haljina boje lavande maxi duljine i V-izreza. Prilagodljive naramenice i tkanina od satena.

Midi haljina s naramenicama, 14 eur

Haljina midi duljine, s debelim naramenicama u boji fuksije. Kopčanje patentnim zatvaračem.

Haljina otvorenih ramena, 17 eur

Haljina midi duljine u boji akvamarina. Dizajn s otvorenim ramenima i prorezom na stražnjem porubu.

Midi haljina s naramenicama, 14 eur

Bijela haljina midi duljine, strukiranog dizajna s prilagodljivim naramenicama. Kopčanje patentnim zatvaračem.

Maxi haljina u stilu negližea, 14 eur

Haljina u boji akvamarina maxi duljine, s uskim naramenicama i bočnim prorezom.

Midi haljina u stilu negližea, 14 eur

Haljina strukiranog dizajna s otvorenim ramenima. Uske naramenice, cvjetni uzorak i ukrasni prorez straga.