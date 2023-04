Već od 23 eura: Crne haljine koje ćemo ovog proljeća nositi u svim prigodama

Iako se svake sezone veselimo svim novim modnim trendovima i zanimljivim novitetima, s jednakim se entuzijazmom vraćamo i neodoljivim modnim klasicima za koje znamo da nikad neće izaći iz mode. Prednost takvih bezvremenskih komada je u tome što uvijek djeluju privlačno te se s lakoćom uklapaju u svaku garderobu.

Među omiljenim modnim klasicima gotovo svake žene svoje posebno mjesto zauzima 'mala crna haljina'. O ovom su jednostavnom, a tako svestranom komadu napisani brojni tekstovi i čini se da, iz sezone u sezonu, crna haljina ne gubi na svojoj popularnosti. Siguran je izbor i s njom je doista teško pogriješiti, bez obzira na prigodu, stoga nas i ne čudi da je bila i ostala jedan od najpoželjnijih komada unutar ženske garderobe.

Bilo ljeto ili zima, haljine u crnoj boji uvijek su IN, a i ove se sezone mogu pronaći u kolekcijama brojnih high street brendova. Od mini pa do maxi modela, elegantne crne haljine osvježene su novim trendovima te izgledaju još ljepše i privlačnije. Dobar su izbor za svaki dan, ali i za one neke svečanije trenutke. Uz malu izmjenu modnih dodataka, jednostavna crna haljina vrlo se lako iz dnevnog može transformirati u efektni večernji look. Jednako će se dobro uklopiti i u poslovnu garderobu pa se u nju uistinu uvijek isplati investirati.

Ovog proljeća neke od najljepših crnih haljina dolaze u spoju sa ženstvenim krojevima te začinjene neodoljivim detaljima kao što su nabori, rupičasti vez ili puf rukavi te djeluju iznimno efektno. Istovremeno jednostavne i elegantne, crne haljine uvijek su savršeni izbor, a one najljepše modele iz aktualne ponude high street brendova donosimo u nastavku.

Foto: Instagram, COS, Mango, Massimo Dutti, Zara

COS, 89 eur

Crna haljina asimetričnog kroja, bez rukava.

COS, 99 eur

Midi haljina bez rukava s rupičastim vezom na donjem dijelu.

COS, 99 eur

Elegantna duga haljina širokog kroja, od plisirane tkanine.

COS, 89 eur

Široka lanena haljina bez rukava savršen je izbor za toplije dane.

Mango, 26 eur

Mini haljina s detaljem na rukavu. Odličan odabir za efektni večernji look.

Mango, 70 eur

Haljina na preklop s naborima i ukrasnom mašnom. Dugih rukava.

Mango, 60 eur

Klasična plisirana haljina s V izrezom.

Mango, 60 eur

Jednostavna lanena haljina s remenom. Uklopit će se u svaki ormar.

Massimo Dutti, 125 eur

Duga haljina s kukičanim detaljem izrađena od pamuka, lana i liocela.

Massimo Dutti, 100 eur

Asimetrična haljina od lepršave tkanine.

Zara, 23 eur

Midi haljina bez rukava s V izrezom na preklop. Detalj od drapirane tkanine sa strane.

Zara, 40 eur

Haljina bez rukava s okruglim izrezom i jastučićima za ramena. Otvori na struku. Nabiranje sa strane i prorez na donjem rubu. Kopčanje skrivenim patentnim zatvaračem straga.