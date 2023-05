Gladijatorice se vraćaju na modnu scenu: Evo gdje pronaći najljepše modele

Ljetni dani sve su nam bliže, a nova sezona sa sobom donosi i uzbudljive modne trendove. Brojni brendovi već su odavno predstavili svoje raskošne kolekcije za dugo i toplo ljeto, a u fokusu svakog brenda i ove su se sezone našle sandale.

Uz lepršave haljine, komade od lana i kupaće kostime, sandale su još jedan od neizostavnih dodataka bez kojih ne možemo zamisliti svoje ljetne kombinacije. I ove su sezone trendovi raznoliki, a nosit će se različiti modeli - od sportskih sandala preko onih s remenčićima pa do upečatljivih modela na vezanje i svestranih gladijatorica.

Ako je suditi prema ponudi high street brendova, ali i kombinacijama naših omiljenih trendseterica, gladijatorice bi ovog ljeta mogle biti jedan od najpopularnijih modela sandala koje ćemo viđati posvuda.

Početkom 2000-ih ove su sandale bile jako IN, a nosile su ih sve 'it' cure poput Sienne Miller i Kate Moss. Tada su bile popularne visoke i upečatljive gladijatorice, no modeli koji su sada trendi puno su suptilniji te će s lakoćom pronaći svoje mjesto unutar svakog ljetnog ormara.

Ovi pomalo neobični modeli sandala na vezanje mogu se nositi na više načina, uz različite kombinacije, no najbolje će doći do izražaja u spoju s midi ili mini haljinama i suknjama ili pak kratkim hlačama.

Gladijatorice su ove sezone zavladale i kolekcijama popularnih high street brendova i izgledaju zaista jako privlačno, a već su ih isfurale i mnoge poznate cure i influencerice. Dolaze u različitim stilovima i nijansama, no među najpopularnijima su one u crnoj i smeđoj boji koji se lako kombiniraju i pristaju uz sve.

U nastavku smo izdvojile neke od najljepših i najefektnijih modela iz aktualne ponude naših omiljenih modnih brendova.

H&M, 18 eur

Klasične crne sandale na vezanje uklopit će se u svaki ljetni look.

H&M, 16 eur

Crne gumirane gladijatorice u stilu japanki. Savršene za ljeto.

H&M, 21 eur

Sandale s remenčićima u stilu gladijatorica, u smeđoj nijansi.

Mango, 50 eur

Upečatljive metalik sandale s remenčićima za vezanje.

Mango, 50 eur

Ove kožne sandale s remenčićima u smeđoj boji pravi su ljetni klasik.

Mango, 50 eur

Elegantne kožne gladijatorice koje će začiniti svaku kombinaciju.

Mango, 50 eur

Sandale s ukrižanim remenčićima u bež nijansi.

Pull and Bear, 26 eur

Zlatne kožne sandale. Tanki remenčići za vezanje oko gležnja i pregrada za palac.

Stradivarius, 28 eur

Ravne cjevaste sandale u crnoj boji.

Zara, 40 eur

Ravne kožne sandale. Asimetrično gornjište. Vezanje tankim vezicama oko gležnja. Obrub s prošivima. Zaobljeni vrh.

Zara, 50 eur

Ravne kožne sandale. Metalni detalji. Prekriženi remenčići koji se vežu oko gležnja. Zaobljeni vrh.

Zara, 50 eur

Ravne kožne sandale s pregradom za palac. Ukrasni detalj na svodu stopala. Tanki remenčići za vezanje oko gležnja.