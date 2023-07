Djeluju skupocjeno, a nisu: Najljepše elegantne cipele iz high street ponude

Opće je poznato da su žene slabe na cipele, a modeli luksuznih brendova tiha su nam patnja. Ipak, većina nas o dizajnerskim modelima može samo sanjati s obzirom na to da koštaju pravo malo bogatstvo. Na sreću, high street brendovi nude jednako lijepe i elegantne, a puno pristupačnije modele koji će se uklopiti u svaku garderobu.

I ove sezone, ponuda cipela u high street trgovinama uistinu je bogata i raznolika, a bilo da si u potrazi za štiklama, sandalama ili mokasinkama, u raskošnim kolekcijama popularnih brendova sasvim ćeš sigurno pronaći svoje favorite. Mnogi od tih modela izgledaju skupocjeno i pomalo luksuzno pa će unijeti dašak osvježenja u svaki ormar, a moći ćeš ih nositi sezonama.

Kod kupnje svakako obrati pažnju na kvalitetu izrade te biraj one malo klasičnije modele koji nikad neće izaći iz mode i koje ćeš moći nositi uz sve svoje kombinacije. Ravne cipele poput mokasinki ili balerinki su idealan izbor za svaki dan, dok će profinjeni modeli na petu unijeti dašak elegancije u svaki look te savršeno upotpuniti one malo svečanije kombinacije. Dakako, osim samog izgleda, bitno je da ti cipele budu i udobne pa su kožni modeli savršen izbor.

Ovog ljeta brojni high street brendovi imaju zaista sjajnu ponudu cipela koje izgledaju baš luksuzno jer ih krase bezvremenski stil, jednostavne i čiste linije te sofisticirani i nenametljivi detalji. Najbolje je birati modele u neutralnim nijansama koji će se lako uklopiti uz razne kombinacije i stilove.

Kako bismo ti olakšale izbor, u nastavku smo izdvojile prekrasne cipele iz high street ponude koje odišu elegancijom i djeluju skupocjeno, a cjenovno su povoljne.

H&M, 28 eur

Upečatljive crne balerinke sa zakovicama začinit će svaki look.

H&M, 31 eur

Elegantne crne natikače na petu idealan su izbor za ljeto.

H&M, 36 eur

Cipele s platformom izrađene od umjetne kože, s krokodilskim uzorkom.

H&M, 60 eur

Ženstvene kožne klompe iz premium kolekcije klasik su koji ćeš moći nositi sezonama.

Mango, 46 eur

Sandale s remenčićima s visokom potpeticom, u metalik srebrnoj nijansi.

Mango, 50 eur

Cipele sa zakovicama i kopčom.

Mango, 60 eur

Cipele sa šiljastim vrhom i dragim kamenjem.

Mango, 40 eur

Destrukturirane sandale s visokom potpeticom.

Reserved, 50 eur

Kožne natikače mule, s blok potpeticom.

Reserved, 40 eur

Elegantne crne natikače na petu upotpunit će svaki look.

Zara, 26 eur

Kožne ravne sandale s remenjem na preklop sprijeda.

Zara, 60 eur

Ravne sandale od brušene kože s kopčama. Remenčić oko gležnja. Zaobljeni vrh.

Zara, 50 eur

Kožne sandale s potpeticom. Dvobojno gornjište. Remenčić s kopčom oko gležnja. Kvadratni vrh.

Zara, 40 eur

Ravne natikače od tkanine poput satena. Široke trake s kopčama s kamenčićima. Zaobljeni vrh.

Zara, 30 eur

Špagerice od tekstila. Ukrašeni metalni detalj sprijeda. Zaobljeni vrh. Jezičak za povlačenje straga.