Cvjetne haljine vječni su klasik, a nosit ćemo ih i ove jeseni

Jesen nam polako stiže, a s njome dolazi i vrijeme za prve slojevite kombinacije. Iako nove kolekcije modnih brendova donose pregršt uzbudljivih noviteta, u ormaru svake žene postoji mjesto za one obožavane klasike kao što su bež baloner, traperice ravnog kroja i obična bijela košulja. Takvi su komadi osnova svake garderobe i bez njih ne možemo zamisliti svoje svakodnevne kombinacije.

Mjesto uz takve klasike pronalaze i haljine midi duljine koje volimo nositi i u jesenskim danima, u kombinaciji s gležnjačama i balonerom, pletivom ili kožnom jaknom. Haljine za jesen osvježene su novim trendovima i izgledaju fenomenalno, a dolaze u spoju s malo debljima materijalima i drugačijim teksturama i uzorcima te upečatljivim detaljima.

I dalje su najpopularniji modeli midi duljine, a kada govorimo o uzorcima, i ove jeseni brojnim kolekcijama high street brendova dominiraju klasične cvjetne haljine. Cvjetni print klasik je bez obzira na sezonu pa ćemo ga tako nositi i ove jeseni.

Budi najbolja verzija sebe.

Cvjetni uzorak u jesenskom izdanju malo je dramatičniji i najčešće dolazi u kombinaciji s tamnijim podlogama, no to ga ne čini ništa manje privlačnim. Haljine s floralnim motivima svevremenski su klasik koji je se dobro uklapa u svaku garderobu i podižu svaki look, a volimo ih nositi u raznim prigodama, bilo da je riječ o odlasku na posao ili pak jesenskom vjenčanju. Cvjetna haljina izbor je s kojim nećeš pogriješiti pogriješiti, bez obzira na to odabereš li mini, midi ili pak maksi modele.

Ako si u potrazi za cvjetnim haljinama za novu sezonu, u jesenskim kolekcijama high street brendova pronaći ćeš divne modele za sve prigode, a neke od naših favorita pogledaj u nastavku.

Budi najbolja verzija sebe.

Foto: Instagram, H&M, Mango, Reserved, Stradivarius