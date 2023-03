Cate, Brooke ili Eva: Svaka ima svoj faktor, odnosno odijelo

Koja je najbolje pogodila?

U Los Angelesu je održana još jedna gala večera "Women Of The Year" u organizaciji američkog magazina Time. Na gala večeru stigle su i slavne glumice Cate Blanchett i Brooke Shields i oduševile modnim izdanjima. I jedna i druga pokazale su kako se odijelo može nositi na doista različit način. Osim njih, i glumica Eva Longoria oduševila je paparazze u oversized odijelu na ulicama New Yorka. Koja je ipak najbolje pogodila?