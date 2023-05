Divne i romantične: Bijele ljetne haljine koje jedva čekamo nositi

Kada bismo morale izdvojiti jedan odjevni predmet kao sinonim za ljeto i vruće dane, onda bi to sigurno bila lepršava i romantična bijela haljina. Komad je to s kojim ne možeš pogriješiti bez obzira na to kakva te prilika čeka, a u high street ponudi već sada možeš pronaći elegantne, ali i one malo ležernije bijele haljine.

Bijela haljina idealna je za tople dane koji su pred nama, a osim što ti u njoj neće biti vruće, savršeno će istaknuti tvoju preplanulu put.

Osim toga, možeš ju nositi u raznim kombinacijama - kada je malo hladnije, preko svoje bijele haljine uvijek možeš staviti sako ili traper jaknu, a možeš ju nositi i na tenisice i na sandale, ali i upotpuniti ju modnim dodacima u jarkim bojama.

'It' komad i ovog ljeta definitivno će biti bijela haljina, a u nastavku smo izdvojile nekoliko najljepših modela iz high street ponude - od mini do maxi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zara, 39 eur

Kratka haljina od ramije. V-izrez i kratki puf rukavi s elastičnim porubom. Kombinirana čipka. Kopčanje gumbima sprijeda.

Zara, 45 eur

Košulja haljina s preklopnim ovratnikom, V izrezom i kratkim rukavima s podvrnutim rubovima s petljama i gumbima. Pojas od iste tkanine s kopčom.

Zara, 35 eur

Kratka haljina V-izreza s tankim naramenicama. Kontrastna kukičana aplikacija. Elastično nabiranje straga. Skriveno kopčanje bočnim patentnim zatvaračem.

Mango, 29 eur

Maxi haljina od 100 % pamučne tkanine. Ravan dizajn, vezanje oko vrata, otvorena leđa. Rastezljivi porub.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Mango, 49 eur

Pamučna mini haljina s čvorom. Ravan dizajn, naborani ovratnik, tanke bretele i izrez straga. Bočno kopčanje patentnim zatvaračem.

Mango, 79 eur

Bijela pamučna midi haljina ravnog ovratnika s tankim bretelama. Izrez straga. Kopčanje patentnim zatvaračem na stražnjem dijelu.

Reserved, 49 eur

Haljina ležerna dizajna izrađena od tkanine s visokim udjelom pamuka. V-izrez, volani i maxi duljina.

Reserved, 49 eur

Pamučna maxi haljina zvonolikog kroja. naramenice na vezanje, V-izrez na preklop i rastezljivi pojas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Reserved, 59 eur

Strukirana haljina od satenske viskoze. Okrugli izrez sprijeda i duboki izrez straga, tanke naramenice i midi duljina.

Reserved, 25 eur

Mini haljina ležerna dizajna s visokim udjelom viskoze. V-izrez, kratki rukavi i rastezljivi pojas.