Do 25 eura: U Zari smo pronašle odlične komade za toplije dane

Zakoračili smo u još jednu novu sezonu, a to je idealna prilika za obnovu garderobe i investiranje u neke nove komade. Iako se trendovi mijenjaju iz sezone u sezone, a nove kolekcije svake nam godine donose neke nove trendovske novitete, ponekad je puno isplativije uložiti u klasične modele koje ćeš moći nositi sezonama.

Takvi bezvremenski komadi idealni su i za kreiranje 'capsule' garderobe, lako se kombiniraju i nosivi su u svakoj prilici. Pronaći ćeš ih i u ponudi brojnih high street brendova, a ove sezone nas je posebno oduševila kolekcija popularnog brenda Zara u čijoj će ponudi za proljeće i ljeto svatko pronaći nešto za sebe.

Topliji dani sve su nam bliže pa je vrijeme da počnemo razmišljati o laganijim kombinacijama i prozračnijoj odjeći kao što su svestrane haljine, ženstvene suknje te jednostavni komadi od lana. Bilo da si u potrazi za svakodnevnim komadima, poslovnom odjećom ili pak svečanim outfitom, Zarina je ponuda ove sezone uistinu raznolika i raskošna, a cijene pristupačne.

Želiš li osvježiti svoju garderobu, no paziš na budžet, u kategoriji pod 'special prices' kriju se sjajni modni ulovi idealni za sve prilike koje nam topliji dani donose, od svakodnevnih haljina i kaftana u neutralnim i zemljanim tonovima pa do prekrasnih košulja od lana, a tu su i efektni modni dodaci u bojama koji će začiniti svaki tvoj ljetni look.

Kako bismo ti olakšale izbor, zavirile smo u Zarin webshop te pronašle neke uistnu odlične komade koji ne koštaju više od 25 eura, a neke od favorita izdvajamo u nastavku.

Zara, 18 eur

Bluza izrađena od lanene tkanine. Okrugli ovratnik, V izrez i dugi rukavi. Asimetrični donji rub s bočnim prorezima.

Zara, 20 eur

Sandale s remenčićima i blok potpeticom. Kvadratasti vrh.

Zara, 23 eur

Fluidne hlače srednje visokog elastičnog struka. Ušiveni bočni džepovi. Široke nogavice.

Zara, 23 eur

Tunika-haljina od mješavine liocela i lana. V-izrez i kratki rukavi. Plisirani detalj sprijeda. Asimetrični donji rub.

Zara, 16 eur

Pulover s okruglim ovratnikom i dugim rukavima.

Zara, 20 eur

Traperice srednje visokog struka s petljama za remen. Pet džepova. Isprani izgled. Neobrađeni rubovi nogavica. Patentni zatvarač ispod preklopa i gumb sprijeda.

Zara, 18 eur

Bluza izrađena od pamučne tkanine. Okrugli ovratnik s vezicama i volanom od iste tkanine. Dugi rukavi s manžetama. Donji rub s vezicama za prilagodbu.

Zara, 23 eur

Duga haljina s V izrezom i tankim naramenicama. Kontrastni cvjetni uzorak.

Zara, 18 eur

Ravne sandale s isprepletenim remenčićima na gornjištu.

Zara, 20 eur

Kaftan s V izrezom i dugim rukavima. Vezice na prsima, iskrzani rubovi. Prorezi na donjem rubu sa strana.

Zara, 20 eur

Kratka haljina s V izrezom i dugim rukavima s manšetama. Detalj ažura u kontrastnoj boji. Podstava.

Zara, 20 eur

Tunika haljina izrađena od pamuka. Prorezani ovratnik i dugi rukavi. Asimetrični donji rub s bočnim prorezima. Kopčanje gumbima sprijeda.

Zara, 18 eur

Traperice visokog struka s petljama za remen. Našiveni džepovi straga i našiveni džepovi s preklopima na nogavicama. Neobrađeni rubovi nogavica. Patentni zatvarač ispod preklopa i gumb sprijeda.

Zara, 22 eur

Top s V izrezom i naramenicama, izvezeni cvjetnim motivom iste boje te kopčanjem skrivenim gumbima sprijeda.

Zara, 23 eur

Bluza izrađena od ramije. Okrugli ovratnik i dugi rukavi s manžetama. Ukrasne pletene vrpce u istoj boji. Asimetrični donji rub. Kopčanje gumbima sprijeda.