Seks ima sjajne učinke na tijelo i psihu - poboljšava cirkulaciju, čini da koža blista, podiže raspoloženje, duuuuubinski opušta na svim razinama, jača imunitet, povezuje još jače vas dvoje (pritom ne mislimo na zajedničku djecu koju ste napravili). No, orgazam zna ponekad izazvati neke čudne reakcije tijela - glavobolju, kihanje pa čak i to da ti se noge nekontrolirano tresu.

Ne brini, nemaš neku rijetku alergiju na seks, već si sretnica koja ima sjajan seksualni život. Ako ti dragi uzrokuje takve orgazme od kojih se noge tresu, dobro ga čuvaj jer se takvi rijetko pronalaze. Šalimo se. Nije samo do njega i do tebe je.

Dok svršavaš, tijelo prolazi kroz mnoštvo fizičkih reakcija - krvni tlak raste, ubrzano dišeš, srce ubrzano kuca, dolazi do kontrakcije mišića i to ne samo vaginalnih, već mišića u cijelom tijelu, što za posljedicu može imati trzaje u nogama.

Dok intenzivno uživaš u klimaksu, u tebi se nakuplja mnogo napetosti, posebno u nogama. Dakle, nakon što si svršila, tijelo otpušta svu tu nagomilanu napetost i u tom trenutku noge ti se počinju tresti i grčiti. I ne zaboravi da položaj nogu tijekom odnosa itekako utječe na to kako će se one kasnije ponašati. Što su aktivnije ili što dužeš stojiš u nekom položaju u kojem su noge napete, to je veća vjerojatnost da će se kasnije tresti.

Da zaključimo, nekontrolirani trzaji u nogama nakon seksa nisu razlog za brigu. Većina ljudi drhtanje nogu doživljava desetak minuta nakon orgazma i tremor traje otprilike do pola sata. No, ukoliko su grčevi prebolni i traju po nekoliko sati, bilo bi dobro posavjetovati se s liječnikom.

Ako ti smeta ova seksi nuspojava orgazma, možeš ju ublažiti uz pomoć nekoliko trikova. Istegni se prije seksa (upakiraj istezanje u zavođenje ili predigru), također grčeve ćeš ublažiti konzumacijom hrane koja obiluje kalijem i magnezijem poput banana, avokada, jogurta te ispijanjem dovoljne količine vode. Hidracija nije važna samo za blistavu put i zdrave bubrege, štoviše vrlo je bitna i za dobar seks. Za lubrikaciju (tjelesni sokovi da bi se lučili, u tijelu treba biti vode), ali i prevenciju grčeva.

No, nemoj misliti da su grčevi u nogama i drhtanje nogu najčudnija senzacija uzrokovana seksom. Nakon dobrog orgazma možeš se bez razloga rasplakati, biti euforična, kihati, a može ti se i - začepiti nos. Zanimljivo, zar ne?