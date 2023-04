Zanima te kakav je frajer u krevetu? Obrati pažnju na ove znakove

Seks možda nije najvažniji dio ljubavnih veza, ali ipak značajno doprinosi kvaliteti samog odnosa. U zdravoj vezi, oba partnera trebala bi podjednako uživati u seksu i svim zadovoljstvima koje on donosi.

Sigurno si barem jednom u životu izlazila s frajerom koji ti se sviđao, ali je bio očajan u krevetu. Želiš li ubuduće izbjeći takva loša iskustva, možda bi trebala naučiti malo više o znakovima koji ti mogu otkriti sve o tome kakav je muškarac seksualni partner.

Naime, prema mišljenju stručnjaka za seks, na temelju nečijeg načina ponašanja, manira, govora tijela pa čak i apetita možemo otkriti kako se ta osoba ponaša u krevetu. Znanstvenici su o ovoj temi proveli brojna istraživanja, a jedna je studija otkrila kako pripadnost određenom tipu osobnosti utječe i na i to kakav će muškarac biti kad je riječ o seksu.

Tako, primjerice, muškarci koji imaju problema s erektilnom disfunkcijom najčešće spadaju u D tip osobnosti. Osobe koje pripadaju ovoj skupini opisuju se kao oprezne, fokusirane na zadatke, sramežljive i otporne na promjene.

No, ne trebaš biti ekspert da bi otkrila kojoj skupini frajer pripada, a kako seksualna stručnjakinja Annabelle Knight otkriva, mnoštvo je malih znakova prema kojima ćeš razlikovati lošeg od dobrog ljubavnika. One najčešće otkrivamo u nastavku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Brzo jede

Možda je pomalo smiješno, no kako ističu stručnjaci za seks, način na koji netko jede zapravo nam puno toga može otkriti o toj osobi. Ako frajer trpa hranu u sebe, to bi mogao biti znak da je loš ljubavnik. Naime, oni koji žure kroz život, osobito sa stvarima u kojima bi trebalo uživati, kao što je hrana, vjerojatno će žuriti i kad je riječ o intimnosti. Osim toga, obrati pažnju i na njegov izbor hrane. Ako je na njegovom jelovniku uvijek jedna te ista hrana, to bi moglo značiti da je prilično dosadan u krevetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Požuruje stvari u odnosu

Ako je tvom potencijalnom novom ljubavniku ideja o 'sporim koracima' u vezi posve strana, to bi moglo značiti da mu nedostaje emocionalnog iskustva. Emocionalno razumijevanje ključno je za sretan, zdrav i ispunjen seksualni život, a bez toga stvari bi ubrzo mogle krenuti po zlu.

Pretjeruje s alkoholom

Za očekivati je da će frajer popiti nekoliko pića na spoju. Alkohol opušta ljude i pomaže im da se bolje provedu. Ipak, ako si primijetila da pretjeruje s alkoholom, to bi se moglo negativno odraziti na njegov performans pod plahtama. Studije su potvrdile da alkohol pridonosi erektilnoj disfunkciji, a može negativno utjecati i na libido.

Previše je oprezan

Raznolikost je ono što naše živote čini zanimljivima, a to vrijedi i za seksualni život. Muškarci koji su uvijek oprezni te izbjegavaju isprobavati nove stvari, obično su dosadni i u krevetu.

Znakovi po kojima ćeš znati da je dobar u krevetu

Na sreću, postoje i određeni znakovi koji indiciraju da je frajer odličan partner kad je riječ o seksualnim odnosima:

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Komunikativan je

Frajer koji je komunikativan i elokventan vjerojatno će biti magičan i u krevetu, tvrde stručnjaci. Ako si primijetila da mu je stalo do toga što govoriš i da te sluša s razumijevanjem i pažnjom, velika je vjerojatnost da će imati razumijevanja i za tvoje seksualne potrebe.

Često te gleda u oči

Studije pokazuju da kontakt očima potiče želju i uzbuđenje pa ako izlaziš s frajerom koji se ne boji gledati te u oči, onda si na dobitku. Naime, kako pojašnjavaju znanstvenici, kontakt očima potiče stvaranje kemikalija zbog kojih se osjećamo ugodnije, a sve to doprinosi i pozitivnom seksualnom iskustvu i pokazuje da se osoba ne boji emocionalne intimnosti.

Obrati pažnju na njegove dodire

Zanima te hoće li tvoj potencijalni novi partner biti dobar ljubavnik? Obrati pažnju na to kako koristi svoje ruke. Muškarac koji je nježan i zna kako te dodirivati vjerojatno će biti vješt i pod plahtama.

Ima odličan smisao za humor

Prema mišljenju seksologa, smisao za humor dobar je pokazatelj kakav će netko biti u krevetu. Osobe sa dobrim smislom za humor najčešće su i sjajni ljubavnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Sjajno se ljubi

Ako se frajer dobro ljubi, nije teško pretpostaviti da je vjerojatno odličan i u krevetu.