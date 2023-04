Strah od samoće nije jedini: 7 razloga zašto ljudi ostaju u lošim vezama

Svaka osoba, mlada ili stara, želi biti sretna i uživati u zdravoj ljubavnoj vezi. No zašto je onda toliko ljudi nesretno u ljubavnim odnosima i zašto su prekidi toliko boli? Neki ljudi su bili prevareni i ostavljeni. Nekima su trebale godine da priznaju i da se dogodi nešto potpuno ružno kako bi otišli. No većina ljudi je godine provele u lošim odnosima koji im nikako nisu odgovarali. Zašto se to događa? Prema Ann Papayoti, life coachu koja je puno radila s ljudima u procesu razvoda, većina ljudi bi radije bila u lošoj vezi nego bila sama.

Naravno da se postavlja pitanje zašto ljudi radije biraju loš odnos nego sebe? "Poznat mi je 'strah' od samoće jer sam u jednom trenutku u životu bila u lošoj vezi. Odnos je bio toksičan, a uključivo je zlostavljanje i kontroliranje. Ostala sam godinama u tom odnosu, sve dok se nije dogodio prijelomi trenutak. Od tada sam puno naučila o razlozima zašto ljudi ostaju u takvim odnosima. Ljudi u nezdravim vezama ostaju jer se boje, osjećaju se manje vrijedni, a svojim djelima, ponašanjem i izborima sabotiraju sami sebe", objašnjava Ann Papayoti za Your Tango.

Ponekad se ljudi pitaju zašto bi uopće mijenjali svoj život i ne žele priznati svoje strahove. No dalje objašnjava zbog kojih razloga ljudi radije ostaju u lošem braku ili vezi nego se odlučuju biti samci.

Strah od usamljenosti

Mnogi misle da će im status samca donijeti usamljenost, ali nije baš to moguće. Većina nezdravih veza je vrlo usamljeno mjesto i ljudi se osjećaju usamljeno u njima. Možda se nije dobro zavaravati jer sigurno postoji još neki problem koji "tjera" na ostanak.

Strah od dugog stausa samca

Vjerojatno se neće dogoditi. Postoji milijarde ljudi na svijetu i siguno se može pronaći osoba koja će ti odgovarati, ali je potrebno izaći iz loše veze i preuzeti rizik u novoj ljubavi.

Strah od promjene

Ovo je možda realan strah. Mnogi ljudi ne žele osvijestiti ovaj strah i često ga potiskuju. Možda je bolje ostati u poznatom nego se prepustiti nepoznatom.

Strah od gubitka

Možda si već imala puno gubitaka u životu i ne možeš podnijeti više taj osjećaj. Ne možeš više nikoga izgubiti. I bez obzira koliko je loše i da dalje ga voliš. Zar ljubav ne znači ostati i kada je loše? Govori li strah ovakve rečenice.

Strah od neovisnosti

Možda misliš da ne bi uspjela sama? Zašto vjeruješ u takve stvari? Jesu li ti to govorili? Možda ima istine u tome. No što te sprječava da preuzmeš odgovornost i probaš biti neovisna?

Strah od neuspjeha

Ovo je vrlo uobičajen strah u životu. Vjeruješ li da nisi uspjela u trenutnoj vezi? Inteligentna si, sposobna i dovoljno obrazovana da možeš uspjeti, zar ne? Kraj veze je neuspjeh, a možda i strah od budućih neuspjeha. No, tko će ti presuditi što je neuspjeh?

Strah od odbijanja ili napuštanja

Osjećaš li ovaj strah u svom tijelu. Možda se bojiš da nisi vrijedna ljubavi ili da te nitko neće moći voljeti. Je li možda ovo tvoj skriveni strah koji se krije ispod svih strahova gore navedenih? Možda si takve osjećala razvila u djetinjstvu kada te je izdao prijatelje, možda je muževa prevara bila okidač ili smrt vrlo važne osobe u životu. Različiti događaji su mogli utjecati na razvoj ovakvih osjećaja.