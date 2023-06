Njemu baš i nije stalo: Pet očitih znakova da te drži 'na rezervi'

Dejtanje često nije lagan zadatak. Uzbudljivo je upoznati nekog novog i vidjeti u kojem se smjeru to razvija. Problem nastaje u trenutku kad shvatiš da se već poprilično dugo družite, a ti ni sama ne znaš na čemu ste. Recimo da ti frajer daje zbunjujuće znakove – jedan te dan obasipava pažnjom i planira zajedničke aktivnosti, a drugi dan zaboravi na tebe. Tada njegove sladunjave riječi treba promatrati sa zadrškom, odnosno ne treba odmah nasjesti na njih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Njemu možda nije stalo toliko koliko se tebi čini. Premda bi vjerojatno svi samci u potrazi za partnerom željeli da je osoba s kojom se viđaju 'ta', to katkada nije slučaj.

Nekada se 'opečemo' jer mislimo da je drugoj strani stalo. A nije. Ovo su znakovi da frajer s kojim se nalaziš samo čeka bolju priliku.

Do tada te drži 'na rezervi' i uopće ne mari oko vašeg odnosa. Isti bi se znakovi, doduše, mogli primijeniti i na žene. Kad ti se sljedeći put javi sa stotom isprikom ili kao grom iz vedra nema, zapitaj se zašto uopće tratiš vrijeme. Velike su šanse da takav manipulira tobom dajući ti lažnu nadu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Evo znakova nezainteresiranog frajera.

POGLEDAJ VIDEO: Jana je vulkanizerka i svoj posao ne bi mijenjala ni za jedan drugi

Nisi mu prioritet

Osoba kojoj je stalo nastojat će s tobom provesti što više vremena i biti uključena u tvoj život – kao i ti u njen. Frajer kojemu nije stalo bez problema nalazi izgovore za nejavljanje ili pak otkazuje dogovor u zadnji tren. Naravno da smo svi nekada u poslu, no to ne treba biti stalni izgovor za neodgovaranje na poruku. Da je zaista htio izaći s tobom, vrlo bi vjerojatno našao načina. Kod njega je potpuno suprotno – zna da si tu negdje i da ćeš se odazvati, ali nisi mu prioritet. Sve drugo hitnije je i važnije od tebe. Ujedno, ovo je i jedan od prvih znakova da se jedna strana ohladila. Počinje ti posvećivati sve manje vremena.

Ne zanima ga tvoj život

Svode li se vaši razgovori isključivo na površne teme i seksualne konotacije, to bi mogao biti jasan znak da ga ne zanima ništa ozbiljno. Tražimo li usputnu zabavu, uglavnom nam nije važno znati puno toga o osobi jer smo tu s jasnim ciljem. Upravo tako možda razmišlja muškarac s kojim se nalaziš. Zato te rijetko ili nikada pita što ti voliš, što radiš ili neki drugi detalj iz života. Ne nastoji te uključiti u život jer se s tobom ne vidi dugoročno. Tebe možda zanima kako je njemu prošao dan dok njega za to jednostavno nije briga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Nisi upoznala njegove prijatelje ili obitelj

Jasno da ti frajer na prvom dejtu ne treba prepričati sve o obiteljskom stablu ili te odmah upoznati s društvom, no viđate li se već duže vrijeme, a on nikad, ali nikad ne govori o prijateljima ili roditeljima, to bi mogao biti očiti znak da nije ni za što ozbiljno. Možda nešto skriva, no vjerojatnije je da ne želi da se vaš odnos razvije i/ili preraste neobavezno druženje.

Nikako da definira što ste

Jedni će reći da treba pustiti da se odnos spontano razvija, dok drugi tvrde da je bolje otpočetka znati na čemu ste i težite li vezi. Kad-tad doći će trenutak u kojem ćeš se upitati što ste, i to je sasvim normalno jer tada možete raspraviti o smjeru odnosa. Ako si ga na ovaj ili onaj način upitala što misli o vašem viđenju, a od njega nema odgovora, to bi mogao biti znak da mu nije stalo. Ili mu nije stalo dovoljno da bi se obvezao. Naravno, možda samo želi pričekati još neko vrijeme, no sjeti li te se svakih 10 dana, to je znak da od toga baš i nema kruha.

Opsjednut je bivšom

Eh, da, to može biti zeznuto. Ako ti je rekao da je nedavno prekinuo (dugu) vezu, male su šanse da je spreman za nešto ozbiljno. Još je gore ako te već od prvog dejta 'gnjavi' pričama o propaloj ljubavi ili te pak uspoređuje s njom. Vjerojatno nije 'raščistio' i prešao preko stvari iz prošlosti. Ti si ti, a ne njegova bivša, i ne dopusti da te pokuša promijeniti po svojoj mjeri. Uz to, frajerima opsjednutima bivšima obično nije stalo dovoljno. Na takve ne gubi vrijeme.