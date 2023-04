Kako znati da je seksualna napetost obostrana? Ovi znakovi ukazuju na to

Viđaš se s nekim već neko vrijeme ili se jednostavno družiš s nekim tko ti se jako sviđa no nisi sigurna u njegove namjere? Primijetila si da te dugogodišnji prijatelj počeo privlačiti, no nisi sigurna osjeća li on isto prema tebi i bojiš se riskirati prijateljstvo? Muči te oni ono pitanje "želi li spavati sa mnom ili je samo prijateljski nastrojen"? Svatko se barem jednom u životu našao u takvoj situaciji.

No kako znati je li seksualna napetost koju osjećaš između vas stvarna ili jednostavno želiš da bude stvarna? Kako znati je li on samo osoba koja voli flertati ili flerta jer mu se stvarno sviđaš? Kako bi saznala jednom za svagda je li seksualna napetost među vama obostrana ili nije, nekoliko stručnjaka za Men's Health složilo se oko nekoliko znakova koji će ti dati potvrdan odgovor. U nastavku saznaj koji su to znakovi.