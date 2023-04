10 malih znakova koji otkrivaju da je prvi spoj prošao i više nego dobro

Prvi izlasci s nekim tko nam se sviđa vrlo su uzbudljivi, no često i neugodni stoga se često pitamo u čemu je tajna dobrog spoja. Ako ti se frajer s kojim izlaziš zaista jako sviđa, probaj se opustiti i naprosto biti prirodna i svoja te prepustiti situaciji da se odvija svojim tokom.

Jedan od ključnih faktora za uspješnost spoja je da se međusobno sviđate jedno drugome no to nije dovoljno. Trebali biste imati nešto zajedničko i mora se desiti onaj 'klik', a kako stručnjaci za odnose otkrivaju, postoje određeni znakovi po kojima vrlo lako možemo zaključiti je li prvi spoj prošao dobro ili ne.

Želiš li doznati hoće li te tvoj partner ponovno pozvati van, obrati pažnju na njegove pokrete i energiju tijekom prvog spoja, a neke od najčešćih znakova koji otkrivaju da je prvi spoj prošao fantastično pročitaj u nastavku.

Odmah si se osjećala ugodno

Prvi dojam nije sve, ali ipak nešto vrijedi. Ako si se odmah na početku spoja počela osjećati ugodno u njegovom društvu i kao da se već poznajete, to je jako dobar znak i otkriva da ste ti i tvoj partner na istoj razini.

Često ste se smijali

Smisao za humor vrlo je važna stvar u odnosima. Ako se ne možete smijati zajedno, kako ćete uopće prebroditi teška vremena? Ako te je uspio nasmijati čak i kada se nije trudio biti duhovit te ste već tijekom spoja razvili nekoliko svojih internih šala, to je ozbiljan znak da između vas postoji iskra.

Čini ti se da je sve dobro isplanirao

Nije uvijek jednostavno pronaći ideje za zabavan prvi spoj, no ako si primijetila da se on po tom pitanju zaista potrudio te je bio kreativan, to znači da mu se vjerojatno jako sviđaš te želi ostaviti dobar dojam. Ako mu je stalo do toga da odvoji vrijeme za razmišljanje o zabavnom i jedinstvenom spoju kako bi te impresionirao, to je sjajan znak.

Bio je ljubazan i pun poštovanja

Svaka osoba ima neka svoja očekivanja kad je riječ o odabiru savršenog partnera. Ako se već na prvom spoju ponašao poput džentlmena te se prema tebi odnosio s poštovanjem, mogao bi biti 'onaj pravi'.

Nije bilo neugodne tišine

Vaš razgovor je tekao prirodnim tokom i nije vam ponestalo zanimljivih tema. Nije bilo one neugodne tišine niti predugačkih stanki. Nijedan od vas nije pogledavao u mobitel. To samo pokazuje da je spo bio sjajan.

Nisi osjetila anksioznost niti stres

Prvi spojevi sami po sebi su prilično stresni i normalno je da ćeš na početku osjetiti malu nervozu. Međutim, ako je taj osjećaj tjeskobe nestao do kraja večeri, to je znak da ste vjerojatno 'kliknuli'.

Spoj je potrajao duže nego što si planirala

Jedan od najboljih pokazatelja da prvi spoj ide u dobrom smjeru je ako potraje duže od planiranog. Kada se nam netko sviđa, želimo što dulje razgovarati s tom osobom i bolje je upoznati. Ako ste nakon večere još odlučili prošetati gradom ili naručili dodatno piće, to je odličan znak.

Razgovarali ste o budućim planovima

Kada muškarac misli da spoj ne ide u dobrom smjeru, definitivno neće spominjati ponovno druženje. Umjesto toga, trudit će se što prije pronaći izgovor da spoj završi. Međutim, ako ste već razgovarali o budućim planovima i idejama za sljedeći spoj, to je zelena zastavica.

Pokazao je interes za tvoj život

Postavio ti je mnoga pitanja i činilo se kao da je doista zainteresiran za tvoje odgovore. Ako si uočila da je zastao kako bi saslušao što ćeš reći te je tijekom čitave večeri aktivno sudjelovao u razgovoru, to samo pokazuje da mu se zaista jako sviđaš.

Poljubio te za laku noć

Najslađi završetak prvog spoja svakako je poljubac od kojeg ćeš osjetiti leptiriće u trbuhu. U svakom slučaju, poljubac na kraju prvog spoja odličan je znak i u tom je slučaju vrlo vjerojatno da ćete se opet vidjeti.