Ne miješaj to s ljubavlju: Znakovi da vas povezuje samo fizička privlačnost - i ništa više

Prije nego što ustanoviš da je on 'taj' i da si skroz odgovarate, vaša će veza proći kroz tri faze. Prvo će vas preplaviti hormoni i uživat ćeš u vremenu s partnerom. Možda nećeš uviđati njegove mane nego ćeš ga gledati s oduševljenjem. Obožavat ćeš njegov miris i boju glasa - ma baš sve. Nakon nekog vremena shvatit ćeš da tvoj frajer možda i nije tako savršen te ćeš postepeno skidati 'ružičaste naočale'. Tek će treća faza - za koju treba kompatibilnosti, iskrenosti, truda i vremena - biti faza ljubavi.

No, i sama znaš da hormoni u početnoj fazi odnosa rade svoje te da je lako umisliti da je on partner s kojim možeš zamisliti budućnost. Svaki njegov kompliment za tebe je kao izljev ljubavi, a možda ti se on ne libi reći da te voli iako se znate svega nekoliko tjedana. Uspori i razmisli o tim riječima, ne žuri s epitetima i dugoročnim planovima i ne miješaj fizičku privlačnost s ljubavi. Nema smisla s prve stepenice preskakati na treću, zar ne?

Isto je tako moguće da se s frajerom viđaš već neko vrijeme, ni sama ne znaš kamo to vodi, misliš da mu je iskreno stalo, a njemu je zapravo - samo do zabave. Često se misli da fizička privlačnost ide ruku pod ruku s emocionalnom povezanošću, no čini se da to nije tako. Frajer nam može biti zgodan bez da prema njemu imamo razvijene emocije. To što se slažete u krevetu, ne znači automatski da će se iz toga izroditi nešto više od zabave. To je ta zamka. I to je u redu ako ste se tako dogovorili i ako vam je to jasno. No ako niste - ti si uvjerena da to vodi prema nečemu jer se vi, kao, volite - tu nastaje problem.

Budi najbolja verzija sebe.

Postoje jasni znakovi koji ti govore da si mu fizički super i da je kemija postojana, ali da emocionalno niste kliknuli. To, dakako, ne znači da ne budete, no velike su šanse da bi se vaše druženje svelo isključivo na dobar seks. Izdvajamo neke od njih.