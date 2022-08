Kako prepoznati da ti ON šalje signale da ga seksualno privlačiš

Seksualna privlačnost jedna je od najmoćnijih sila koja spaja dvoje ljudi. Iako je moguće da te seksualno privuče njegova energija i karakterne osobine, osobu koju ne poznajemo uglavnom prvo prijetimo na temelju fizičkog izgleda, a zatim otkrivamo njegovu osobnost. Fizički aspekt, iako jako bitan na početku, nije najvažniji u 'magnetskom privlačenju dvaju tijela', puno je toga u karakteru i karizmi, pogotovo nakon početne privlačnosti kada slijedi upoznavanje i počinje vaša avantura.

I muškarci baš kao i žene imaju način na koji koketiraju i daju nam do znanja da ih privlačimo. Ti znakovi su uglavnom nejasni i potrebno ih je dešifrirati, jer i frajeri imaju strah od odbijanja pa nastupaju polako i promišljeno. Recimo ako te muškarac stavi ruku na rame to može biti prijateljski potez, ali ako se ta ruka tamo zadrži malo duže, vrlo je vjerojatno da ga privlačiš. Ako sada razmišljaš da li privlačiš frajera s kojim već dulje vrijeme 'mutiš', zaviri u nastavak teksta jer izdvojile smo sedam ponašanja kojima ti frajer želi dati do znanja da si mu jako privlačna