Još uvijek je misterij: Šest mitova o G-točki u koje trebaš prestati vjerovati

Iako bismo u odrasloj dobi svi trebali biti sposobni voditi zrele razgovore o seksu, neke teme i dalju su velik tabu. Tako, primjerice, G-točka ostaje misterij koji nitko ne razumije u potpunosti pa i ne čudi da se uz nju vežu i brojni mitovi koji uopće 'ne drže vodu'.

Što je G-točka, gdje se ona nalazi i koji je njezin smisao neka su od najčešćih pitanja koja nam se vrte glavom, a iako će neke stvari možda zauvijek ostati nejasne, postoje neke činjenice koje bismo svi trebali znati, a koje su i dodatno potkrijepljene brojnim istraživanjima i studijama.

Grafenbergova, odnosno G-točka je erogena zona vagine čijom se stimulacijom može postići seksualni vrhunac pa i ženska ejakulacija. Smještena je uz unutarnji vaginalni zid, no njezin položaj može varirati. U nastavku pročitaj neke od najčešćih mitova vezanih uz famoznu G-točku u koje trebaš prestati vjerovati želiš li podići kvalitetu svog seksualnog života.

'G-točka ne postoji'

G-točka je stvarna, a nalazi se na unutarnjem vaginalnom zidu, a najlakše ju je pronaći prstima. Kako pojašnjavaju seksolozi, na tom je području koža malo hrapavija, a radi se o veličini novčića ili malog prsta. Međutim, s obzirom na to da su sva tijela različita, G-točka se može razlikovati od žene do žene po obliku ili položaju gdje se nalazi. Pritiskom na ovo područje žena može osjetiti laganu nelagodu ili poriv za mokrenjem, ali to je samo znak da je G-točka blizu.

'Masturbacija je jedini način za pronalazak G-točke'

Masturbacija ili samozadovoljavanje najbolji je način za upoznavanje vlastitog tijela. Želiš li pronaći svoju G-točku, poigraj se prstima, a možeš uključiti i seksualne igračke. Solo igrice fantastičan su način da otkriješ što ti najviše odgovara te da naučiš više o tome kako G-točka zapravo funkcionira. Međutim, svatko ima drugačije preferencije kad je riječ o seksualnom zadovoljstvu pa tako netko više preferira masturbaciju, a netko pak igrice udvoje. Seksualni terapeuti otkrivaju da je puno lakše pronaći G-točku kada osjećamo seksualno uzbuđenje pa je i predigra s partnerom dobar način za istraživanje tog misterioznog područja. Važno je istaknuti da ne postoji samo jedan ispravan način za pronalaženje i stimulaciju G-točke već je potrebno malo eksperimentirati.

'Stimulacija G-točke je u potpunosti drugačija od stimulacije klitorisa'

Prema mišljenju seksologa, pogrešno je o govoriti o G-točki i klitorisu u odvojenom kontekstu jer su to zapravo dvije sjajne erogene zone koje se odlično nadopunjuju. Nova istraživanja sugeriraju da je klitoris zapravo mnogo veća struktura od male kvrge na vrhu vulve pa bi prema tome G-točka zapravo mogla biti unutarnji klitoris. Međutim, trebala bi se provesti dodatna istraživanja da bi se u potpunosti mogla pojasniti veza između G-točke i klitorisa. Bez obzira na to je li G-točka samo dio klitorisa ili nešto sasvim odvojeno, svaka žena bi trebala uživati u onoj vrsti stimulacije koja joj pruža zadovoljstvo.

'Squirtanje je isto kao i pišanje'

Pojam squirtanje zapravo dolazi od engleske riječi 'squirt', što bi u prijevodu značilo štrcati ili prskati. Prema seksolozima, žene squirtaju prilikom stimulacije G-točke, a pritom osjećaju snažano seksualno zadovoljstvo. Squirtanje se često poistovjećuje sa ženskom ejakulacijom, no mnogi stručnjaci smatraju da to nije isto. Kod squirtanja žena izlučuje tekućinu, a neka istraživanja sugeriraju da to nije mokraća, već sekret koji nastaje kada se aktivira Skeneova žlijezda, tzv. ženska prostata. Međutim, druga istraživanja tvrde da ova tekućina sadrži i mokraću pa je teško odrediti tko je u pravu.

'Samo stimulacijom G-točke može doći do ženske ejakulacije'

Iako se squirtanje najviše povezuje sa stimulacijom G-točke, to nije jedini način da se ono postigne. Žene mogu iskusiti squirtanje i tijekom intenzivne stimulacije klitorisa. Događa se rjeđe, ali je moguće, kažu seksolozi.

'Stimulacija G-točke svim ženama donosi zadovoljstvo'

Svaka žena je drugačija stoga ne postoji pravi ili pogrešan način da se uživa u seksualnom zadovoljstvu. Neke žene vole stimulaciju G-točke, druge preferiraju samo seks, a treće pak stimulaciju klitorisa. Bez obzira na način postizanja vrhunca, najvažnije je što više uživati u tom iskustvu.