Ohladio se? Prepoznaj znakove da vam je veza u ozbiljnoj krizi

Ohladi li se frajer nakon nekoliko dejtova i odjednom se prestane javljati, gotovo je sigurno da te prekrižio. Možda mu se nešto zaista dogodilo, možda mu je na poslu kaotično, no u većini slučajeva muškarci na početku nestanu jer osjete da je to nije ono što trenutno traže, jer su našli nekog drugog ili jer imaju drugačije planove. Naravno da je bolje da ti to jasno kaže, no kako god saznala da frajer s kim si izlazila nije za tebe, vjerojatno ćeš brzo prijeći preko zahlađenja, posvetiti se sebi i nastaviti dalje.

Ali što kad se naš dugogodišnji partner odjednom ohladi? OK, sumnjamo da se moguće ohladiti od danas do sutra jer postoje znakovi i promjene u ponašanju koje ukazuju. Ni u toj situaciji nije lako pogledati istini u oči i priznati si da vam komunikacija nije kao prije i da polagano postajete stranci. Dojma si da je tvoj partner sve više pasivni igrač i da ga nešto muči, ali tu temu nikako da otvorite. Upravo suprotno - pravite se da je sve uobičajeno, no oboje znate da nije. U tim trenucima u glavi su ti vjerojatno scenariji o tome da je vaša veza gotova. Ne mora značiti. Imaj na umu da svaki odnos, pa tako i veza, ima svojih uspona i padova te da nije ništa čudno ako je i vašu zahvatilo takvo razdoblje. Uostalom, uspijete li ga prevladati kao par, u najboljem bi slučaju veza mogla biti još bolja.

Pitaš se zašto se uopće događaju takva razdoblja? Pa, nema odgovora koji bi vrijedio za sve. Moguće je da jedna strana misli da ju partner guši, da se odnos prebrzo ili presporo razvija, da jedna strana nije sigurna u to što želi ili da prolazi neko teže razdoblje. Velike su šanse da se upravo zbog nekih od ovih razloga tvoj partner ponaša čudno ili se povlači u sebe. U nastavku donosimo sedam najčešćih znakova gubitka interesa u dužoj vezi.

Planovi te ne uključuju

Sve do jučer partneru je bilo važno tvoje mišljenje. Zajednički ste dogovarali kako ćete urediti stan, što želite ručati ili gdje ćete ljetovati. Odjednom mu to više nije važno. Planira sam, ne otkriva ti detalje, a radije bi otišao s frendovima nego s tobom. Sve ti je jasnije da njegovi planovi isključuju tebe - a to je jasan znak da se udaljio, Dakako, može se raditi i planovima druge vrste: možda ste prije samo koji tjedan razgovarali o zajedničkom useljenju ili o tome da vaša veza dostigne novu razinu. Iako je tada bio za to, štoviše on je 'kovao' te planove, odjednom je okrenuo novu ploču i zahladio odnose. Možda je tvoj frajer neodlučan, a možda ima dojam da je sve prenaglio. U svakom slučaju, ovo nije dobar znak, a jedino ga iskren razgovor može riješiti.

Nikad ne pokazuje inicijativu

Da bi veza funkcionirala, oba partnera trebaju sudjelovati. Jasan znak da je tvoj partner izgubio interes jest onda kad se prestane truditi ili čeka da ti vaš odnos održavaš na životu. To tako ne ide – veza je dvosmjerna pa, primijetiš li da je hladan i distanciran te bez želje za promjenom nabolje, odredite smjer vašeg odnosa. Smireno preispitaj uzroke takvog zahlađenja.

Seks je sve rjeđi

Potpuno je uobičajeno da u dužim vezama seksualni odnos postaje nešto rjeđi. Teško je odrediti koliko je često dovoljno, no istraživanja pokazuju da seks zaista stvara seks jer česti odnosi pozitivno utječu na libido. Izgubljenu seksualnu želju možeš povratiti na više načina, no i tu sve počinje razgovorom i iskazivanjem svojih želja. S druge strane, alarm za uzbunu je kad partner učestalo odbija 'akciju' ili ako u vašoj vezi već dugo nedostaje intimnih trenutaka – zagrljaja i poljubaca. To ti kazuje da se on ohladio, a kako će te to riješiti, i hoćete li, ovisi o razini vašeg odnosa i spremnosti prihvaćanja da problem postoji.

Emocionalno ste odvojeni

Povjerenje i poštovanje čine temelje svake veze. Tako je i vama bilo donedavno. Odjednom, partner se udaljio od tebe, ne otkriva ti detalje i ne povjeruje ti se. Iako takva vrsta distanciranosti može biti obrambeni mehanizam od tjeskobe, depresije ili nakupljenog stresa, može značiti i da frajer nije zainteresiran. Ako te kad razgovarate ne gleda u oči ili tijelo drži u zatvorenom, stisnutom položaju, to je jasan znak da želi odmak. Posljedično, vaš je odnos na klimavim nogama jer, kakva je to veza u kojoj je jedna strana zatvorena i nespremna na ulaganje u sve njene aspekte?

Ne razgovarate

Zajedno ste, ali se sve češće ponašate poput stranaca. Kad ste zajedno, uglavnom je svatko u svom svijetu, ne osjećate onu 'iskru' koja vas je nekad preplavila, a i razgovor je sve površniji. ON odgovara kratko, nema potpitanja i primjećuješ da izbjegava važne teme. Možda razgovarate o vremenskoj prognozi i dosadnom kolegi s posla, ali ne dotičete se vašeg odnosa i planova. Nema dvojbe da to kazuje da se on ohladio i da ga više… pa, baš i ne zanimaš. Veza ne može opstati i razvijati se ako je komunikacija manjkava i ako nas nije briga za partnerov život. Kvalitetnu vezu čini kompatibilnost u svim aspektima, stoga, pokušaj vidjeti muči li ga nešto ili mu jednostavno nije stalo.

Nije ga briga za razmirice

Svađe koje rezultiraju nasiljem i teškim riječima svakako nisu dobre i od takvih se treba maknuti, ali povremene razmirice iz kojih parovi nauče više o sebi dobra su stvar. Njih brzo rješavamo, spremni smo priznati grešku i krenuti dalje. Tako, na neki način, ulažemo u vezu i rastemo. Ali, ako tvoj partner izbjegava sukobe, okreće se od svake razmirice, tebi nabacuje odgovornost i bježi od svake ozbiljnije stvari, to je znak da mu je svega 'preko glave'. Osjetiš li da s njim ne možeš riješiti razmiricu jer za to nije spreman, to može značiti da nije spreman ni ulagati u vezu. Vjerojatno mu nije stalo dovoljno ili se ne vidi u takvom odnosu.

Zastali ste

Svaka bi veza trebala biti dinamičan proces. U odnos treba dvosmjerno ulagati kako bi se razvijao – po nekom redu, prvo slijedi upoznavanje i flert, zatim zaljubljenost, a tek onda prava ljubav. Nerijetko se dogodi da u fazi između zaljubljenosti i prave ljubavi, jedna strana izgubi interes jer je nesigurna ili nije se ne želi truditi. Možda je to posrijedi i u tvojoj vezi i možda se upravo zato hladi. Raspravite o svojim očekivanjima i o tome kako gledate na razvoj vaše veze. Izbjegava li i tad komunikaciju, moguće je da se njegove vizije i želje ne slažu s tvojima te da ne zna kako dalje. U takvim ćeš situacijama, najbolje dogovorom, morati donijeti odluku jer je svačija situacija specifična.

Imaj na umu da ste možda zastali jer vezi nedostaje strasti ili jer je postala jednolična. Tada je pokušajte osvježiti – izlazite i putujte kao da ponovno dejtate i budite spremni na iskorak iz rutine.