Osam seksualnih odnosa koji su i dalje tabu tema, a ne bi trebali biti

U vremenu u kojem živimo, dobra vijest je da je seks sve manje i manje tabu tema. Ipak, čak i unatoč činjenici da su napravljeni veliki pomaci u destigmatizaciji negativnih konotacija povezanih sa seksom i samozadovoljstvom (osobito za žene), još uvijek postoje neke tabu teme vezane za seks o kojima ljudi ne raspravljaju dovoljno, bilo s partnerima ili s prijateljima.

Bilo da je razlog sram, nelagoda ili nešto treće, činjenica je da postoje mnogi seksualni činovi na koje se i dalje gleda s čuđenjem, no zapravo su sasvim normalni i nešto o čemu se mora malo više govoriti. Na kraju krajeva, ne možeš znati da nešto voliš dok to ne probaš, a bez obzira na sve što si do sad čula, ove stvari ne bi smjele biti tabu - već prilika za isprobati nešto novo sa svojim partnerom i izaći iz vlastite zone udobnosti. Naravno, ako ste oboje u redu s time.

Od spolnog odnosa za vrijeme menstruacije do seksa bez penetracije i analnog seksa, izdvojile smo nekoliko vrsta seksualnih odnosa koje su i dalje tabu tema, a ne bi trebale biti.