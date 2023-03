Vrijeme za prekid: Znakovi da forsiraš vezu koja nije prava

Upoznala si nekoga i sve se razvija jako lijepo. Bili ste na nekoliko spojeva, dopisujete se svaki dan i postoje svi znakovi da se to pretvara u nešto posebno. Ili drugi scenarij, možda ste zajedno već dulje vrijeme i sve je jako ugodno. Međutim onda se počne pojavljivati onaj neugodan osjećaj koji ti ne da mira. Je li on stvarno pravi muškarac za tebe ili samo gubiš vrijeme? Istina je da ljudi znaju kada su sigurni i kada ih muči osjećaj nesigurnosti, samo je ovo drugo puno teže priznati jer možda vodi do prekida veze.

Izlazak iz ljubavnog odnosa nikada nije jednostavan i samo jedan korak, a osim toga većina ljudi ignorira znakove koji pokazuju da je vrijeme za prekid. Mnogi će ostati u vezi jer ne vole biti sami ili zato što misle da je u redu nastaviti nešto što je započeto. Možda osoba zadovoljava sve kriterije, ali ipak ono nešto nedostaje. Ponekad dođe kraj ljubavi iako ni jedna strana nije učinila ništa loše, jednostavno kao osobe ne odgovaraju jedno drugome i ne funkcioniraju u paru. No teško je odrediti što nedostaje ako se nema u nešto pokazati prstom. Sljedeći znakovi pokazuju da je veza na kraju i da jednostavno niste jedno za drugo.

Puno važnije ti je da si u vezi nego s njim

Ako si jako dugo željela biti u ljubavnoj vezi i u paru, ili si se prije veze osjećala usamljeno onda si možda zaljubljena u ideju veze puno više nego u partnera. Važno je da razmisliš jesi li prijateljica s tom osobom, želiš li biti samo u paru ili u vezi s tom osobom. Što ako bi se ta osoba željela preseliti ili vjenčati? Bi li to učinila za njega? Ako ti je puno važniji status ili želja da si u vezi onda si zaljubila u ideju ljubavi, a ne osobu.

Ne vjeruješ partneru

Ako ne postoji povjerenje prema drugoj strani onda uvijek postoji problem. Ako misliš da će ti biti nevjeran onda sigurno nije osoba za tebe. Osim toga postoje još neke stvari zbog kojih je povjerenje izuzetno važno. Ako je to važna osoba onda ti je važno njegovo mišljenje, vrijednosti i vjerovanje u ono što je. Vjeruješ u iskrenost i ne propituješ njegov integritet. Osim toga ako čini ono što obeća i uz njega se osjećaš sigurno onda se radi o pravoj osobi.

Osjećaš se sputano

Bez obzira postoji li kemija među vama, vrlo je da se osjećaš slobodno. Ako osjećaš da se moraš cenzurirati ili uvijek razmišljaš o svojim riječima i djelima onda se ne radi o kvalitetnom partnerstvu. Ako moraš stalno biti oprezna s riječima vrijeme je za odlazak.

Nadaš se da će se promijeniti

Ako ga gledaš i pomišljaš kako bi bio savršena samo kada bi promijenio nešto ili biste imali fantastičan odnos ako bi on učinio nešto drugo onda forsiraš. Forsiranje odnosa nikada nije dobra stvar, a da ga voliš ne bi ga htjela promijeniti. Osim toga možda nedostatak privlačnosti objašnjavaš čudnom frizurom ili lošim modnim izborom. No trebaš znati da se to neće promijeniti ako se drugačije ošiša ili kupi neke potpuno drugačije komade odjeće. Fizička privlačnost je način na koji su vaša tijela povezana, a ne radi se o nekim promjenjivim fizičkim faktorima.

Niste dobri prijatelji

Ako se ne smijete i šalite i nikada ne uživate u zajedničkim stvarima koje nisu romantične poput šetnje psa ili čišćenja doma onda je vaša veza samo iluzija. Možda se temelji na fizičkoj privlačnosti ili nekim manje važnim stvarima koje nisu dovoljne za ostvaraje dugoročne veze. Nisu li najbolji prijatelji oni ljudi koji se mogu smijati glupostima? Ako želiš s nekim provesti život onda je puno da ste najbolji prijatelji koji se međusobno nasmijavaju, piše The Every Girl.

Možeš zamisliti život s njim, ali ti nije uzbudljivo

Samo zato što možeš zamisliti zajednički život ne znači da je on prava osoba za tebe. Kada razmišljaš o vašoj vezi, domu i budućoj djeci to može biti samo klišej jer se tako obično razmišlja. Ako stvarno to želiš onda ćeš biti jako uzbuđena i željet ćeš da zajednički život počne što ranije. Ako postoji istinska želja onda ćeš se veseliti svakom novom koraku i maštati o tome kako ste stari i sretni. No ako forsiraš odnos onda nećeš biti previše uzbuđena zbog onoga što slijedi - vjenčanja, kupovine stana, djece i nećeš vas vidjeti daleko u budućnosti.