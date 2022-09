Oduvijek si htjela biti glumica, no život te odveo drugim putem. Ne očajavaj. Umjesto na kazališnim daskama, ti zablistaj na svom parketu. Zamisli samo kad se vaša tijela spoje na izglancanoj bukvi, dok on glumi mišićavog parketara, koji je u jeku poskupljenja i sam nabio cijene, a ti seksi profesoricu portugalskog, koja je nedavno iz Lisabona doselila u Hrvatsku, naslijedivši stan pokojne pratetke pa joj treba izbrusiti parket u spavaćoj sobi i prelakirati ga potom…

Igranje uloga za mnoge je parove odličan način da začine seksualni život i odmaknu se od svakodnevice, no u početku su stvari škakljive.

Budi najbolja verzija sebe.

Kako mu uopće predložiti da ti glumi stjuarda dok se ti praviš da letiš prvim razredom, kad ne zna u kojem vam kuhinjskom ormariću stoje šalice, nikada nije čuo za kavu bez kofeina i "starog je kova", odnosno zna se, po njegovom, što su muški, a što ženski poslovi? U vašoj vezi ti si ta koja se bavi domaćinstvom, a on bi se eventualno mogao uživjeti u ulogu pilota, no to te ne pali. Ti bi pažljivog stjuarda koji će te zamoliti da ostaneš na svom sjedalu i donijeti ti štogod poželiš.

Ili zamisli da se zaigrate pa mu glumiš i ženu i ljubavnicu i onda se na kraju ozbiljno naljutiš na njega jer se nalazi s "ljubavnicom", a tebi "laže" da je na poslu i vara te s tobom! Mozak ovdje lako zakuha. Kao što rekosmo, neke stvari se trebaju znati prije, no što se prepustite igranju uloga pod plahtama, a evo koje su to.