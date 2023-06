9 stvari na koje trebaš biti spremna ako izlaziš sa starijim muškarcem

I nije neka tajna da stariji muškarci obožavaju izlaziti s mlađim ženama jer se uz njih osjećaju mlađe i poželjnije. S druge strane, žene često smatraju da su stariji frajeri privlačniji, seksipilniji i iskusniji.

Kažu da prava ljubav ne poznaje granice stoga ni dobna razlika ne bi trebala biti prepreka. Međutim, ako razmišljaš o vezi sa starijim muškarcem, neke bi stvari ipak trebala imati na umu. Ako je dobna razlika između tebe i tvog partnera prilično velika, u nastavku pročitaj koji su nedostaci takvog odnosa.

On možda ima drugačije ciljeve kad su u pitanju veze

Stariji muškarci iza sebe već imaju neko iskustvo kad je riječ o ljubavnom životu. Možda je bio u braku, možda ima djecu ili se razveo. Dok razgovarate o vezama, njegova razina iskustva mogla bi te zapanjiti. Uz njega ćeš se možda osjećati poput ljubavnog amatera. Radi svega toga, on vjerojatno ima i drugačije ciljeve i potrebe kad su u pitanju romantične veze. Primjerice, možda više ne želi djecu, a ti ih priželjkuješ. U tom slučaju, vaša veza vjerojatno baš i nema sretnu budućnost.

U različitim ste životnim fazama

Budući da je poprilično stariji od tebe, nije mu uvijek lako razumjeti kroz što prolaziš. Na primjer, ako pokušavaš ostvariti neke ciljeve vezane uz karijeru ili želiš kupiti kuću. On je kroz sve to već prošao pa je prilično teško biti s nekim tko se nalazi u nekoj posve drugačijoj životnoj fazi.

Ponekad se osjećaš kao da ti je tata

S obzirom na to da on vjerojatno ima puno više životnog iskustva, ponekad ćeš se uz njega osjećati kao da ti je tata dok ti pokušava pomoći oko nečega, a to bi ti moglo ići na živce. Pogotovo ako se pretvori u 'gospodina koji zna sve'.

Više nije željan eksperimentirati sa životom

Ako je puno stariji, vjerojatno je i puno griješio i eksperimentirao u životu pa se sada želi skrasiti i primiriti. On zna što želi, a što ne želi od života i vjerojatno će se čvrsto držati tih svojih ideja. Ti si, s druge strane, možda još uvijek u fazi isprobavanja i otkrivanja tko si. Radi takvih razlika u vašoj bi se vezi mogli pojaviti problemi.

Drugi bi te mogli osuđivati

Ljudi uvijek vole osuđivati druge. Neki možda neće razumjeti zašto izlaziš s toliko starijim frajerom ili će te ogovarati i pričati da je to samo radi novca. To je zaista bezveze, pogotovo ako prema njemu gajiš iskrene emocije. Ipak, ako razmišljaš o vezi sa starijim tipom, budi spremna na takve stvari.

Nemate baš puno toga zajedničkog

Ponekad ti se čini da on ima više toga zajedničkog s tvojim roditeljima nego s tobom. I da, to bi ti moglo biti pomalo čudno.

Želi usporiti

Većina starijih muškaraca, nakon što dođu u određene godine, želi usporiti. Moguće je da će većinu subotnjih večeri htjeti ostati kod kuće ili će te zabrinuto pogledati kada mu predložiš da odete na rave party. Postizanje kompromisa u takvim vezama može biti vrlo teško jer želite različite stvari.

Što ste stariji, razlike postaju sve uočljivije

Možda ćete imati više toga zajedničkog kako starite, no razlike u godinama između vas dvoje vjerojatno će sve više dolaziti do izražaja. Primjerice, ako je on od tebe stariji 20-ak godina, s vremenom bi te razlike mogle postati problem. Dok ćeš ti biti u 40-ima i na vrhuncu svog seksualnog života, on će možda razmišljati o mirovini.

Požuruje vezu

Stariji frajeri svakako su pouzdaniji i predaniji od mlađih muškaraca što mnoge žene smatraju prednošću. Međutim, to bi moglo biti problematično ako on odmah na početku želi ozbiljnu vezu, a ti na to još nisi spremna. Važno je da budete na 'istoj stranici'.