Radiš li ovo sebi? Tri stvari zbog kojih žene ne mogu imati dobru vezu

Pronalazak ljubavi i partnera je u ovo moderno doba sve veći izazov, a još je i teže ako se ljudi sami sabotiraju. Mnoge žene ostaju same i ne mogu pronaći partnera jer su same sebi najgori neprijatelji.

Kako naglašava stručnjak za komunikacijske probleme Charles J. Orlando žene često nesvjesno uništavaju svoju priliku za ljubav. Možda i ti pokušavaš pronaći partnera već dulje vrijeme, ali uvijek nastane problem. Jesi li razmišljala o svojim pogreškama ili možda nekim postupcima koje uvijek ponavljaš? Možda misliš da su svi muškarci loši, prebrzo zaključuješ i ne daješ šansu ili ih previše stavljaš na pijedestal? U nastvaku otkrij koja ponašanja žena često odmiče od sreće i ljubavi.

Bivši dečko ti je na pijedestalu

Ljudi nakon prekida zaborave koliko je boli i neslaganja bilo u odnosu. Mnogi čak pomisle da su bivši bili savršeni, a to često znaju činiti upravo žene. Zaborave na probleme koji su uzrokovali prekid i fokusiraju se na dobre dijelove veze. I što je najgore, ljudi čak i zaborave na svoje pogreške u odnosu. No nošenje ružičastih naočala može napraviti štetu u budućem odnosu na nekoliko načina.

"Nitko neće biti kao on" - uspoređivanje bivšeg partnera s potencijalnim partnerom je nepotrebno. Vrlo lako ćeš uočiti sve mane kod novog muškarca, ali i smanjiti vjerojatnost da ti se netko stvarno svidi.

Ne postoji vrijeme tranzicije - mentalno ostaješ u prošloj vezi i ograničavaš svoju budućnost. Podsvjesno ostaješ s bivšim partnerom u nadi da će se on vratiti i da ćete ponovno biti zajedno.

"Nije sličan mojoj prvoj ljubavi" - čak na trenutnu i stabilnu ljubavnu vezu može utjecati neka davna prošlost. Ako još uvijek romantično razmišljaš o prvoj ljubavi umjesto da ulažeš u sadašnju vezu zapravo sabotiraš ljubavni život. Pojavit će se nepotrebne rasprave, napetosti i međusobna nepovezanost jer će sadašnji partner biti na emocionalnoj udaljenosti.

Samo se ti trudiš u ljubavnom odnosu i održavaš vezu 'živom'

Previše žena ostane u lošim ljubavnim vezama, u kojoj se samo one trude i rade za dvoje. Možda se muškarac lijepo ponaša, ali ne ulaže nikakav napor niti je zainteresiran. Čini samo određeni minimum kako bi se veza održavala. Zbog toga se žena možda često zapita što se događa. Najčešće su ove situacije rezultat toga što žene svoje samopoštovanje povezuju s ljubavnim odnosom.

Stalno misle ako se više budu trudile partner će biti uz njih i više ih voljeti te će onda konačno osjetiti pravu ljubav. Ovo je prava zamka i vodi do nesigurnosti i ovisnosti u ljubavi. Za vezu je potrebno dvoje ljudi, ako nisu na istoj strani dogodit će se emocionalna odvojenost. Vrlo je važno da žena prvo shvati vlastitu vrijednost i razumije svoj identitet. Ako ne znaš kako biti sretna sa sobom, teško da ćeš znati kako biti sretna u vezi.

Imaš loše mišljenje o muškarcima, nemaš povjerenja, ne daješ šansu i puno zamjeraš

Ljutnja prati mnoge prekide i nekoliko loših odnosa za redom može stvoriti veliku ogorčenost. Stoge mnoge žene žive u uvjerenju da su svi muškarci loši. No s takvim stavom će teško stvoriti povjerenje ili intiman odnos u vezi.

No nije zdravo imati takav odnos prema svijetu i ljubavi. Čak i ako je on bio najgori muškarac na svijetu i ti se nešto doprinijela tom lošem odnosu. Iako to možda samo znači da nisi vidjela znakove upozorenje ili što si ostala predugo u takvom odnosu. Žene misle da su bile u nekoliko loših odnosa za redom, ali radi se o jednom odnosu jer je ista shema. Zato je vrlo važno izaći iz ustaljenih obrazaca, otkriti sebe i promijeniti okruženje i način odabira.

Druge se žene zavaravaju i gorčinu opravdavaju izjavama poput: "Ne postoji ljubav i samo želim biti slobodna." No mnoge skrivaju svoje osjećaje i govore: "Bila sam povrijeđena i ne želim se ponovno izlagati i biti povrijeđena". Vrlo je važno shvatiti da nisu svi odnosi isti, a ljubav je sjajna i samo treba prvo voljeti i vjerovati sebi da bi se to moglo činiti s nekim drugim.