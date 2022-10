Bračni savjetnici učestalo se susreću s istim problemom. Parovi u tridesetim i četrdesetim godinama, žale se da im je seksualni život uspavan i pitaju se kako kod nekih starijih parova iskra i dalje frca. Ovaj primjer jedan je od dokaza da starija dob ne znači automatski manje seksa niti da strast mora zamrijeti.

Redovita spolna aktivnost za većinu je preduvjet zdrave veze, no što se dogodi primijetimo li da u krevetu nema toliko strasti i kompatibilnosti? Kako spriječiti da se jedna ili obje strane osjećaju nezadovoljeno?

Iako se često zanosimo tim da u savršenoj vezi i braku seks mora biti besprijekoran, u praksi to nekad nije tako. Da, kemija će možda biti postojana, razumjet ćete se intelektualno, podržavati se i poštovati, no seks i dalje može zakazati. Jedno može, ali i ne mora automatski podrazumijevati drugo. Seks zaista može biti prostor zabave, istraživanja i razumijevanja i kao takav ne treba uvijek biti isti ili dosadan samo zato što se dugo znate. Nekad par dođe do faze kad uvidi da želi nešto promijeniti.

Budi najbolja verzija sebe.

I što onda učiniti? Pa, dosta toga. Ne trebate se prepustiti slučaju nego poduzeti jedan (ili sve) od ovih koraka. Čak i ako se trenutno nalaziš u odnosu s kojem si u potpunosti zadovoljna, ove tri točke dobro je imati na umu. Upravo one vode do zdravog seksualnog života i nisu nikakav tabu. Život nije bajka i normalno je da nam nekad ne ide sve po planu. Dajte si vremena i priliku.