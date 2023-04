'Voljela bih da nisam izgubila sebe': Što bi razvedene žene danas napravile drugačije?

Ljudski odnosi i brakovi su svugdje isti bez obzira radi se o Americi ili Europi. Loši brakovi završavaju razvodima i ljudima je uvijek teško preboljeti razvod, a mnogi ga smatraju najvećim porazom u život.

No ljudi u vezama teško izgovaraju svoje probleme, a u svađama često izlaze riječi koje možda čak ni misle. Također jedan od učestalih bračnih problema je teško izražavanje vlastitih potreba, možda su ljudi uplašeni ili su previše ponosni. Razlozi za ovo potonje mogu biti različiti. No nakon prekida ljubavi ili razvoda, uz odmak, puno je lakše vidjeti gdje su stvari krenule krivo i jesu li se problemi mogli riješiti na drugačije načine.

Ponekad je zanimljivo vidjeti što kažu žene koje su se razvele. Vrijeme je prošlo, rane su zaliječene i na bivši brak gledaju na drugačiji način, a HuffPost sakupio je iskustva osam žena na jednom mjestu. Mnoge od njih misle da su trebale drugačije raditi određene stvari, ali većinom misle da nikako nisu smjele zanemariti sebe.

"Voljela bih da sam potražila pomoć kada sam je trebala"

"Žalim samo zbog jedne stvari u bivšem braku - nisam glasno rekla da trebam pomoć kada mi je trebala. Tek smo se vjenčali i rodila sam kćer. Postala sam supruga i mama, a društvena očekivanja i pritisak su potpuno zavladali mojom glavom. Mislila sam da trebam biti super mama i supruga, savršena baš svaki dan. Za mene je to značilo da sve radim oko djeteta, vodim domaćinstvo i kuham, a cijelo vrijeme pokušavam izgledati kao jedna od Victorijinih anđelica. Postavljala sam sebi nemoguće dnevne zadatke i ubrzo sam pregorjela. Završila sam naš brak jer mi se činilo da je to jedini iz stresnog života koji sam stvorila. Bila sam ogorčena i ljuta na partnera jer nije razumio što se događa. Gledajući unatrag, sve što sam trebala učiniti bilo je izgovoriti sljedeće riječi suprugu: 'Trebam pomoć'. Sada znam da sam na vrijeme izrekla svoje osjećaje i potrebe možda bismo imali veće šanse za bolji brak." - blogerica Valencia Morton.

"Voljela bih da sam više radila na sebi prije braka"

"Voljela bih da razumjela svoj identitet i vlastitu vrijednost te da sam se suočila s osamljenošću prije nego što sam ušla u partnerstvo. Da sam dulje čekala bila bih na mjestu obilja i snage, a ne straha i gubitka. Bilo bi bolje da sam znala da osoba koju izabiremo u dvadesetima i tridesetima može biti različita od osobe koju bismo odabrali na sredini života." - spisateljica Holly Martyn.

"Voljela bih da sam bila hrabra i prekinula ranije"

"Moje žaljenje vezano je to što sam predugo ostala u lošoj situaciji. Očekivanja moga muža u našem braku promijenila su se vrlo brzo nakon vjenčanja i puno smo se svađali. Gledajući unatrag, voljela bih da sam imala hrabrosti i samosvjesnosti da se ranije suočim s problemima. Umjesto da se suočim, izbjegavala sam ružnu istinu o našem zajedništvu i dopustila da odnos traje dok oboje patimo." - savjetnica za razvode Tara Eisenhard.

"Voljela bih da sam znala da me ne definira samo status supruge"

"Najveće žaljenje u bivšem brak vezano je uz moju autonomiju. Stvorila sam nezdravu dinamiku i doživljavala sam supruga kao važniju osobu u našem odnosu. Umjesto da radim na svojoj karijeri, hobijima i drugim interesima uz koje ću se razvijati, ja sam se identificirala s ulogom supruge. Kroz tu ulogu sam se vrednovala kao žena, supruga i ljudsko biće. Nisam mogla prepoznati nezdravu bračnu dinamiku jer sam vlastitu moć stavila u tuđe ruke." - autorica Patty Blue Hayes.

"Voljela bih da sam preuzela odgovornost umjesto da sam upirala prstom"

"Voljela bih da sam više razmišljala o svojoj sposobnosti. Bila sam toliko zauzeta traćeći njegove pogreške da nisam obraćala pažnju na sve stvari koje sam mogla raditi drugačije. Djelomično zbog toga sam bila mlada i naivna, a nisam shvaćala da moja sreća i ispunjenost ne može ovisi o drugoj osobi. Vjerovala sam da kraj mog braka znači da počinje savršenstvo jer je on uvijek bio problem! Voljela bih da sam bolje razumjela da postoje faze u braku i da se vrijedi malo više potruditi kako bi se razumjelo. Naš razvod je bio težak za našu djecu i zbog toga jako žalim." - Lisa Lavia Ryan.

"Voljela bih da sam se više zauzela za sebe"

"Voljela bih da sam se više borila za sebe prije nego su počeli pravi problemi. Često sam se povlačila iz rasprava, zatvorila se i zanemarila svoje potrebe, obično stavljajući njegove potrebe na prvo mjesto. Danas sam puno jača osoba nego što sam bila prije deset godina kada smo se razveli. Puno stvari sam napravila drugačije u drugom braku. Sada se borim za sebe jer sam shvatila da vrijedim." - spisateljica Trish Eklund.

"Voljela bih da sam shvaćala njegov ljubavni jezik"

"Žao mi je što ga nisam voljela onako kako je trebao biti voljen. Tek nakon našeg razvoda naučila sam da postoji pet jezika ljubavi. Moji ljubavni jezici su fizički dodir i kvalitetno vrijeme, a njegovi su služenje i afirmacijske riječi. Gledajući retroaktivno na naš brak bili smo u stalnom sukobu. Kada sam ja htjela da idemo u šetnju nakon večer, on je želio da se suđe opere i posloži. Kad sam htjela leći na kauč i sklupčati se u njegovom krilu nakon što su djeca zaspala, on je želio pospremiti igračke u dnevnoj sobi i čuti koliko sam zahvalna što ćemo sljedeći dan započeti bez nereda. Oboje smo osjećali i pokazivali ljubav na vrlo različite načine, što uopće nisam shvaćala. Kad je činio stvari za koje je smatrao da su važne, kritizirala sam ga, što je bilo upravo suprotno od onoga što je njemu trebalo." - spisateljica Aubrey Keefer.

"Voljela bih da sam zadržala svoju neovisnost"

"Voljela bih da nisam izgubila sebe zbog braka. Sve sam dala za naš odnos i često sam sebe stavljala sa strane i činilo ono što sam mislila da je bolje za brak. No na kraju, ne samo da me to uništilo nego nije ni postavilo dobre temelje za stabilan brak. Ne možeš biti ono što netko treba, ako ne možeš biti ono što trebaš sebi. Kada bih mogla vratiti vrijeme i sve ponoviti, sebi bih dala veći prioritet." - spisateljica Eden Strong.