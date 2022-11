Ništa od drugog spoja: Ovih 10 'sitnica' odbit će svakog muškarca

Simpatična si, inteligentna, dobro izgledaš, muškarci ti prilaze, zovu te na spojeve, izlazite, no to sve vrlo kratko traje. Neki se već nakon prvog susreta više ne jave. S pravom im zamjeraš ružno ponašanje, no umjesto da se ljutiš na njih i bezveze rasipaš energiju, okreni se sebi i zapitaj se činiš li možda nešto što ih odbija.

U nastavku ti otkrivamo deset stvari koje žene često rade, a koje odbijaju muškarce. Ustvari, odbile bi svakoga jer je riječ o ponašanju koje nije društveno prihvatljivo.

Nezainteresirana si

Potencijalni partner želi osjetiti da ti je važan. Ako lutaš pogledom po prostoriji, ne slušaš ga što ti govori ili neprestano provjeravaš telefon i gledaš na sat, šalješ mu jasne signale da nisi zainteresirana. To bi svakoga odbilo. Stoga, ako ti se stvarno sviđa, mobitel ne vadi iz torbe i nastoj se usredotočiti na njega. To ti ne bi trebao biti problem...