Nije samo seks: Kako prepoznati da imaš intimnost 'u malom prstu'

U romantičnim vezama intimnost je izuzetno važna. Međutim, intimnost se ne odnosi samo na seks kao što mnogi misle. Ono što ljudi često smatraju intimnošću moglo bi se preciznije opisati kao požuda, a to je samo jedna, ona fizička strana intimnosti.

Postoje i druge vrste intimnosti koje su još i važnije za održavanje zdravog odnosa. Ponajprije to je povezanost između osoba koje su u vezi, a takva se vrsta intimnosti gradi na jednoj puno dubljoj razini. To je mjesto topline, mira, suosjećanja i ljubaznosti. Osobe koje dijelu takvu vrstu intimnosti međusobno spajaju svoje najbolje dijelove.

Ako si uistinu dobra u stvaranju i održavanju takve vrste intimnosti, spoznat ćeš radost emocionalne veze bez ograničenja. No, kako ćeš prepoznati da si na pravom putu? Prema mišljenju stručnjaka, nekoliko je ključnih pokazatelja prema kojima možemo otkriti da smo vješti kad je u pitanju intimnost. Otrkivamo ih u nastavku.

Imaš prirodnu karizmu – i tvoj partner je obožava

Susan Allan, osnivačica Marriage Forum Inc., otkriva da postoji više načina na koje možemo doznati jesmo li dobri po pitanju intimnosti. Slijedi nekoliko primjera:

Ako ti je partner dao do znanja da ga usrećuješ i ispunjavaš u svakom pogledu, takve su emocije rezultat duboke intimnosti koju ste zajednički kreirali

Bivši ljubavnici teško te puštaju i stalno se vraćaju u nadi da ćete se ponovno spojiti

Kada duboko i s ljubavlju pogledaš svog partnera u oči, iskrena si i on to osjeća

Primijetila si da privlačiš dvije vrste ljudi: one koji su također izvrsni u stvaranju duboke intimnosti te oni koji o intimnosti nemaju pojma te očajnički žele biti voljeni

Ljudi se zaljubljuju u tebe i prije nego stvorite povezanost u fizičkom smislu jer osjećaju tvoju nevjerojatnu karizmatičnu osobnost

Ne inzistiraš na tome da uvijek budeš u pravu

Prema mišljenju psihologinje Barbare Becker Holstein, jedan od glavnih znakova koji otkrivaju da je netko sjajan po pitanju intimnosti je spremnost na odustajanje od određenih argumenata. Ako si spremna 'zakopati' određene teme jer znaš da bi u protivnom mogla povrijediti voljenu osobu ili ćeš radije pristati na kompromis umjesto pobijediti u raspravi, to pokazuje da si zaista izvrsna u intimnosti. Svjesna si razlika između sebe i svog partnera, no važniji ti je mir u vašem odnosu od toga da budeš u pravu.

Još jedan pokazatelj da si izvrsna u intimnosti je olakšanje koje možeš vidjeti na licu svog partnera kada shvati da si spremna popustiti i da ne želiš uvijek pobjeđivati, već mu pokazati ljubav i povjerenje. Kada se tako odnosiš prema partneru, on će te smatrati osobom koju može istinski voljeti i vjerovati joj. U takvim odnosima, intimnost s vremenom postaje još snažnija.

Osjećaš mir u svakom pogledu kada si s voljenom osobom

Stručnjak za odnose, Sidhharrth S Kumaar, otkriva kako je intimnost jedna od najvažnijih komponenti i stupova svake veze. Prema njegovom mišljenju, ovo su znakovi koji otkrivaju da je netko dobar u intimnosti:

Znaš cijeniti neseksualnu intimnost – ovo je ona komponenta intimnosti koja se često podcjenjuje, a izrazito je važna. Par koji uživa u neseksualnoj intimnosti stvara čvrstu povezanost koja podiže njihov odnos na višu razinu.

– ovo je ona komponenta intimnosti koja se često podcjenjuje, a izrazito je važna. Par koji uživa u neseksualnoj intimnosti stvara čvrstu povezanost koja podiže njihov odnos na višu razinu. Iskazuješ povjerenje partneru – kada osobe u vezi međusobno razumiju svoju šutnju, to je znak kvalitetnog odnosa i međusobnog poznavanja. Partneri jedno pred drugim mogu biti potpuno svoji, bez straha od prosuđivanja.

– kada osobe u vezi međusobno razumiju svoju šutnju, to je znak kvalitetnog odnosa i međusobnog poznavanja. Partneri jedno pred drugim mogu biti potpuno svoji, bez straha od prosuđivanja. Seksualna intimnost je ugodna – kad je riječ o fizičkoj vezi, verbalna komunikacija često je slabija kod mnogih parova stoga obje osobe moraju biti proaktivne kako bi si međusobno moge ispunjavati seksualne želje i potrebe. Cjelokupna seksualna intimnost trebala bi biti ugodna i zadovoljavajuća za oba partnera.

Jasno vidiš potencijal vaše veze

Stručnjak za odnose Larry Michel ističe kako postoje brojne razine intimnosti, od one najniže koja podrazumijeva fizički kontakt, do one najviše koja je prikaz potpune autentičnosti, ranjivosti, iskrenosti, usklađenosti i hrabrosti. Biti izvrstan u intimnosti ne mora nužno značiti da si postigla najvišu moguću razinu, ali znači da i u sebi i u drugima znaš prepoznati što je među vama moguće odnosno koji je potencijal vašeg odnosa.