Problem mnogih parova: 5 razloga zašto dolazi do gubitka intimnosti u braku

Jedan od najčešćih problema koji se javljaju u dugoročnim vezama ili braku je gubitak intimnosti i strasti, što onda u konačnici dovodi i do narušavanja seksualnog života. Brak bez seksa problem je brojnih parova, a može izazvati brojne frustracije i probleme.

Naime, intimnost je vitalni dio svake veze. Kada seks i intimnost nestanu, između partnera nastaje distanca, a brojni ljudi u takvim situacijama zadovoljenje svojih potreba počinju tražiti izvan primarnog odnosa te se upuštaju u aferu s nekim drugim.

Nameće se pitanje – može li brak bez seksa uopće opstati?

Iako seks nije najvažniji čimbenik za sreću u odnosu, nedostatak intimnosti u braku može izazvati ozbiljne probleme kao što su ljutnja, nevjera, loša komunikacija, manjak samopoštovanja i izolacija, a sve to u konačnici dovodi do nepopravljive štete i završava razvodom.

Ako se manjak intimnosti ne riješi, prije ili kasnije će se pojaviti problemi, a između supružnika se gubi emocionalna i verbalna veza. Da bi se brak bez seksa 'popravio' ili da bi se prevladao taj nedostatak intimnosti, vrlo je važno razumjeti uzroke koji dovode do gubitka intimnosti u braku.

Prema mišljenju stručnjaka za odnose, ovo je pet najčešćih razloga zbog kojih u braku nestaje intimnost:

Stres

Nažalost, stres je danas neizbježan, no ako ga ne kontroliramo, on može negativno utjecati na sve sfere naših života pa tako i na seksualni život. Često je upravo stres jedan od najvećih krivaca za brak bez seksa jer 'ubija' seksualnu želju, podjednako i kod žena i kod muškaraca. Zbog stresa na poslu ili kod kuće ljudi se osjećaju iscrpljeno pa im san ili neki drugi način opuštanja postaje privlačniji od seksa. Brojna istraživanja su otkrila vezu između seksa i smanjenog seksualnog nagona, stoga je izuzetno važno pronaći načine kako upravljati stresom i svesti ga na najnižu moguću razinu.

Nedostatak samopoštovanja

Problemi sa samopoštovanjem i negativnom slikom o sebi ne pogađaju samo žene, već i muškarce. Nedostatak samopouzdanja može loše utjecati na odnos, osobito kad je u pitanju fizička intimnost te u konačnici dovesti do braka u kojem nema seksa. Kako bi se to izbjeglo, partneri bi trebali često jedno drugome davati komplimente i pokazivati si koliko im je međusobno stalo jedno do drugoga, ističu stručnjaci za odnose.

Odbijanje partnera

Odbijanje partnera može dovesti do čitavog niza problema pa i narušiti intimnost, osobito ako se događa učestalo. Nedostatak seksa u odnosu narušava bliskost i povezanost koju par dijeli te može uzrokovati brojne bračne probleme pa i depresiju. Zbog života u braku bez seksa ljudi se mogu osjećaju nepoželjno, neprivlačno i demotivirano. Brak postaje mukotrpan, a kao rezultat toga, jedan ili oba partnera počinju se osjećati frustrirano te gube motivaciju i volju za životom općenito. U takvim situacijama, najbolje je konzultirati se sa seksualnim terapeutom koji se bavi problemima intimnosti.

Ogorčenje

I stalan osjećaj ogorčenja može narušiti intimnost te dovesti do braka bez seksa. Neriješeni problemi u vezi ljude tjeraju da se povuku i distanciraju. Ako se partner već dulje vrijeme u odnosu osjeća necijenjeno ili iznevjereno zbog načina na koji se supružnik prema njemu odnosi, to može izazvati ogorčenost. Iskrena i otvorena komunikacija najbolji je način za rješavanje problema koji narušavaju intimnost.

Nedostatak emotivne veze

Nedostatak intimnosti u odnosu ne mora se uvijek odnosi samo na seks. Seksualni život patit će i ako između partnera nedostaje emotivna veza. Osjećaj nepovezanosti s partnerom može otežati povezivanje tijekom seksa ili uživanje u njemu. I žene i muškarci žude za emocionalnom intimnošću pa se taj aspekt veze nikako ne bi trebao zanemarivati, upozoravaju psihoterapeuti za veze. Provođenje kvalitetnog zajedničkog vremena može pomoći u izgradnji emocionalne intimnosti, a to će onda pozitivno utjecati i nas seksualni život te vratiti strast u odnos.