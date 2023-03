Slažeš li se? Ovo su osobine koje žene traže kod muškaraca

Sjedneš li na kavu sa solo ženama pa se dotaknete teme dejtanja, sigurno će bar jedna reći da je danas sve teže pronaći 'pravog', odnosno nekoga na duže staze. Osim ako nisi sretnica koja partnera pronađe iz prve, velike su šanse da ćeš se viđati s različitim tipovima frajera za koje ćeš tek kasnije shvatiti da su bili promašaj. To se uglavnom događa tijekom dvadesetih, dok nam se poslije iskristalizira što tražimo od muškarca i koje su nam stvari bitne.

Pokaže se da je karakter važniji od izgleda. Nešto te mora privući k njemu, no govorimo li o dugim vezama, s vremenom zavolimo sve te njegove nesavršenosti i odnos osim na fizičkoj gradimo i na emocionalnoj razini.

I dok će neki reći da je danas važan samo izgled i stanje na računu, ipak za zdrav i sretan odnos ključne su temeljne vrijednosti. Bez toga nema uspješne veze. U nastavku saznaj o čemu govorimo.

Kemija

Spoj je prošao odlično, imali ste tema, ali ti jednostavno misliš da to nije to. Brojni stručnjaci kažu da žene u početku muškarci privlače na temelju izgleda, a slično je i u obrnutom slučaju. Ubrzo nam postaje jasno da je najvažnije da s tom osobom imamo karakternih sličnosti i interesa jer jedino tako možemo uspostaviti dublju povezanost. Svejedno, treba postojati 'ono nešto' – 'klik' ili kako god to želiš nazvati. A on se često dogodi s muškarcima koji nam fizički na prvi pogled nisu bili 'napeti'.

Otvorenost

Teško je izgraditi kvalitetan odnos s nekim tko je zatvoren i distanciran. Žene priželjkuju otvorenost i direktnost, a rijetko tko voli skrivanje namjera. Obje strane moraju biti spremne pokazati ranjivost, mane i vrline te obostrano ulagati u odnos. A ako te on stalno ispituje o tebi, a ništa ne govori o sebi, to je jasan znak da ili nešto skriva ili da niste na istoj valnoj duljini. Takav odnos dugoročno nije održiv jer manjka komunikacije. Također, partner te mora znati saslušati, ali i ne izbjegavati razgovore o emocijama i načinima na koje možete unaprijediti odnos.

Stabilnost

Jasno da će žene privući netko tko se sam uzdržava, marljivo radi i ima ambicija. Stabilnost je presudan faktor pri odabiru partnera za nešto dugoročno. No radi se o složenom pojmu – osim financijske stabilnosti, žene priželjkuju nekoga tko je emocionalno dostupan i stabilan, ali i nekoga na koga mogu računati i osloniti se. Jednostavno, ključno je da je partner tu za nas i da se drži riječi.

Uključivanje u planove

Onaj kojemu je stalo, to će ti i pokazati. Zvuči poput floskule, ali to se doista osjeti i u dodiru, osmijehu, ali i načinu komuniciranja. Kod dugoročnog partnera važno nam je da – kao i mi – ulaže u odnos, da je zainteresiran za zajedničke aktivnosti (koje nisu samo 'pod plahtama') te da žele biti dio našeg života. Ako bježi o pitanjima o svojoj obitelji, okolini i sebi i neprestano ti otkazuje dogovore, to je 'crvena zastavica' da on ipak nije 'taj'.

Osjećaj sigurnosti

Pod tim podrazumijevamo staloženu i mirnu komunikaciju, ali i da muškarac stane na tvoju stranu kada je potrebno. To ne znači da on treba biti tvoj odvjetnik ili ti nametati stavove – daleko ponašanja nisu dobrodošla i ulaze u poru manipulatorskog ponašanja, odnosno emocionalnog uznemiravanja. Isto vrijedi i za one koji te stalno provjeravaju i od tebe očekuju da im 0-24 polažeš račune. U vezi trebaju postojati granice i obje strane imaju pravo biti pojedinci sa slobodnim vremenom, krugom ljudi i hobijima.

Prihvaćanje

Ovo je apsolutni broj jedan u svakoj zdravoj vezi. Prihvaćanje ide pod ruku s iskrenošću i poštovanjem. Muškarac bi te – kao i ti njega – trebao prihvatiti s manama i vrlinama, ali biste se obostrano trebali poticati na osobni razvoj i usavršavanje. To znači da sitne nesavršenosti ne smiju biti problem – baš suprotno. Onaj kojemu je stalo i koji te cijeni neće te htjeti promijeniti po svojoj slici jer te želi baš takvom kakva jesi. Shvatiš li da bi on htio uspostaviti silnu dominaciju i vršiti negativan utjecaj ili ti nešto braniti, odmah ga 'prekriži'. To nije ljubav.

Da zna što želi

Biti s nezrelim frajerom koji bi danas jedno, a sutra drugo, nemoguća je misija. Par jednostavno mora biti 'tu negdje' i imati slično poimanje budućnosti. A ako je muškarac totalno izgubljen i, recimo nezaposlen, a to ne želi promijeniti jer je njemu super u roditeljskom domu, tu nešto nije dobro i teško da bi takav bio dobar izbor.