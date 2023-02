Bivši parovi otkrili koje su stvari 'pod plahtama' dokrajčile njihove brakove

Parovi u zdravim vezama uglavnom tvrde da se razumiju u i izvan kreveta. Naravno da se nakon nekog vremena strast može 'smiriti' pa su potrebni novi načini njena oživljavanja. Isto tako, uobičajeno je da naša seksualna želja varira i da ni sami ne znate kako vratiti prvotnu uzbuđenost.

Imaj na umu da je seksualni život važan aspekt veze i da nerazumijevanje ili nekompatibilnost tijekom seksa može poljuljati vaš cjelokupni odnos. Jedna strana želi češće, a drugoj se ne da? Ili pak tvrdiš da sve završi prebrzo? Ili se pak on buni da ti nikad ne iniciraš seks ili da ne želiš isprobati nešto novo? Potraje li to duže vrijeme, može doći do razmirica i akumuliranog nezadovoljstva.

Stoga o takvim stvarima treba na vrijeme razgovarati. Trebalo bi pokušati naći izvor problema – može biti da je par na 'klimavim nogama' pa se to odražava na seks, ali i da postoji neki konkretni zdravstveni problem. A možda jednostavno mislite da ste sve isprobali ili vas svakodnevni stres previše zaokuplja. U svakom slučaju, odvažite se razgovarati o seksualnom životu jer dugoročno nezadovoljstvom seksom može okončati odnos.

Budi najbolja verzija sebe.

Na to se počinju 'lijepiti' i drugi problemi pa s vremenom sve postaje još gore. Zato i kažemo da se nezadovoljstvo seksom ne treba prešućivati. Za portal Women's Health nekoliko je ljudi priznalo što u njihovom braku nije funkcioniralo u seksu. Nisu na vrijeme to riješili pa su njihovi brakovi 'puknuli'.

Evo što je – u seksualnom smislu – dokrajčilo njihove odnose.