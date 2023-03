Ovih 7 osobina kod muškaraca žene jednostavno obožavaju

Svi znamo što podrazumijevamo pod pojmom 'loš frajer'. Kad to kažemo, uglavnom mislimo na manipulatore, egocentrike i one koji se drže nedodirljivima. No, kakvi bi onda bili 'dobri muškarci'? Oni koji imaju kvalitetne osobine, zar ne? Osobnost i bivanje na, kako se kaže, istoj valnoj duljini dugoročno je važnije od fizičkog izgleda. Naravno, to vrijedi u slučaju u kojima ne tražiš usputnu zabavu nego partnera. Tada ti je važno da se taj muškarac i ti osjećate povezano na svim razinama.

Zato u nastavku izdvajamo sedam stvari koje žene cijene kod muškaraca. Ovo što ćemo navesti nema veze sa seksom, no ima s njegovim karakterom i vrlinama. Možeš li pogoditi kojih je to sedam stvari?

Samopouzdanje

To je velikoj većini na listi prioriteta kod odabira partnera. Samopouzdanje se gradi godinama i muškarca ne bi trebala 'prekrižiti' samo zato što je tih, povučen i na prvi pogled nesiguran. Nisu svi muškarci karakterno isti i sasvim je moguće da u nekim situacijama pokazuje nesigurnosti – pa čovjek je. S druge strane, postoje oni koji ni sami ne znaju što žele od sebe i života, opsjednuti su tuđim mišljenjem i iako imaju preko 40 godina, još su kod svojih roditelja. Takav tip frajera teško da će neku ženu dugoročno privući – premda je to moguće. Generalno, žene vole sigurne, angažirane i asertivne muškarce koji znaju što žele pa ne pristaju na manje od toga.

Zna slušati

Važno je znati izraziti svoje mišljenje i osjećaje, ali isto je tako važno da nas naš partner sluša. Da ima suosjećanja i da mu je doista stalo za to kako ti je prošao dan. S druge strane, ne većina žena ne voli one koji su zadrti u svojim stavovima, samo govore o sebi i umanjuju važnost tvojih problema. Takav nije dugoročan 'materijal' – jer komunikacija je u vezi ključna. Također je važno promatrati kako se muškarac odnosi prema drugima – od konobara u kafiću u koji dođete na spoj do odnosa s obitelji. To kakav je s ljudima puno govori o njemu i kako bi se mogao ponašati prema tebi. Iako tu treba biti oprezan jer bi netko mogao glumiti pristojnost samo kako ostavio dobar dojam.

Ambiciozan je

To ne znači da tvoj 'odabranik' mora od jutra do sutra biti na poslu. Kad kažemo da želimo ambicioznog partnera mislimo na one koji se trude, žele nešto postići i stalno napredovati. Pritom je važno da partner i tebe potiče u napretku i svim važnim koracima u životu. Jednostavno, mentalni vam sklop mora biti 'tu negdje'. Jer ako si ti raspršena između dva posla i sastanaka jer se želiš ostvariti u tom pogledu, a on kod kuće sjedi i jedva da išta odradi, ta veza dugoročno vjerojatno neće opstati. Očito je da u tom slučaju imate drugačije poglede na život.

Otvoren je

Žene traže otvorene muškarce, oni koji se ne boje komuniciranje, ali ni pokazati svoje slabosti. Samo se tako možete poticati na osobni napredak. Uz to, iskrenost i transparentnost temeljni su za vezu, a jasno je i da želimo partnera s kojim možemo doslovno o svemu i za kojeg znamo da će nas razumjeti i dati dobar savjet. Jer mu je stalo i čini te prioritetom.

Ima interesa

Nažalost da ima i muškaraca i žena koji su nezainteresirani za sve što se događa oko njih i koji jednostavno gledaju 'unutar kutije'. Nemaju izražen stav o važnim temama nego su podložni drugima ili nekim problematičnim izvorima. Uz to ima i onih – neovisno o spolu – koje ništa ne zanima i nemaju hobija i strasti. No, samopouzdana i odvažna žena zna koliko je važno da s partnerom ima različitih tema jer tada u toj vezi može napredovati i učiti nešto novo.

Drži se riječi

Kako nešto kaže, tako i je. Smiren je i staložen te je svjestan utjecaja svojih riječi. Promisli prije nego što nešto kaže, jasan je u namjerama i nastoji izgradi odnos temeljen na iskrenosti. Baš to je zapravo najvažnije kod partnera. Žene uglavnom ne vole muškarce koji puno toga obećaju, a malo ispune nego one koji imaju plan i drže se riječi.

Zauzima se za tebe – kada je potrebno

To ne znači da će on biti tvoj odvjetnik ili da će odlučivati umjesto tebe. I sama bi trebala biti svjesna sebe i svojih stavova i želja. No poželjno je da partner bude taj koji će te emocionalno podržati, biti tu za tebe, dati ti savjet i stati u tvoju obranu pred ljudima koji su protiv tebe. Naravno, ako zato ima potrebe i ako su doista s pravom protiv tebe.