'Masturbirala sam svaki dan tjedan dana - evo što se dogodilo'

Ženska masturbacija i dalje je, nažalost, svojevrsna tabu tema i nešto o čemu se ne priča dovoljno. Iako sama masturbacija ima brojne zdravstvene prednosti i danas je normalno da muškarci to rade (neki i po nekoliko puta dnevno), kada žena prizna da uživa u tome često ju se čudno gleda. Upravo zato brojne žene o tome šute i srame se, no ne bi smjele - u masturbiranju nema apsolutno ničeg lošeg. To je normalno, ugodno i zdravo iskustvo s više prednosti nego nedostataka, a to potvrđuju i stručnjaci.

Profesorica opstetricije i ginekologije, dr. Lauren Streicher, za Huffington Post rekla je da masturbacija ima brojne zdravstvene dobrobiti - osim što nam može pomoći da bolje spavamo, pomaže nam i da se oslobodimo stresa, pomaže pri menstrualnim grčevima, ali i da se osjećamo ugodnije u vlastitom tijelu. Ona je primijetila i da je, slično vježbanju ili masaži, masturbacija izvrstan način da se opustimo i emocionalno i fizički. No, ni tu nije kraj prednostima - zahvaljujući masturbaciji bolje upoznajemo svoje tijelo, otkrivamo što nam se sviđa, a što ne, što uvelike pomaže i našem seksualnom životu i dovodi do većeg zadovoljstva za vrijeme odnosa s partnerom.

Imajući sve to na umu, jedna se žena zapitala što bi se dogodilo kada bi masturbirala svaki dan, tjedan dana. Gigi Engle, novinarka koja je ujedno i certificirana seksologinja i seksualna edukatorica za Women's Health provela je eksperiment u trajanju od tjedan dana. Tijekom sedam dana neprestane masturbacije je, kako piše, otkrila toliko neočekivanih stvari o svom tijelu i užitku i počela cijeniti masturbaciju na nov način. A evo i što je naučila tijekom tjedan dana.