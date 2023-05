Što redoslijed rođenja otkriva o tvom ljubavnom životu?

Svi znamo da redoslijed rođenja utječe na ponašanje djeteta i njegovu osobnost. Čak imamo i određene predrasude o ljudima upravo zbog redoslijeda rođenja u obitelji. Vjeruje se da je najmlađe dijete razmaženo, a srednje uvijek željno pažnje jer nikada nije stiglo dobiti dovoljno pažnje.

Naravno da je svatko drugačiji i da se ne može nečija osobnost potpuno opisati samo po stereotipima, ali ipak se mogu osjetiti utjecaji zbog redoslijeda rođenja. Znači neki ljudi će biti zahtjevniji u ljubavi, a drugi poput leptirića.

Kako je redoslijed rođenja utjecao na tebe možeš otkriti u nastavku, a važno je također znati da postoji razlika između prvorođene djece i jedinaca, tako da u tom slučaju potraži pravi opis.

Prvorođeno dijete

Djeca koja su rođena prva u obitelji poznata su po oprezu, ali i želji da kontroliraju situacije. Također su odgovorna i pouzdana. No kako se ponašaju u ljubavnom životu? Znaju točno što žele i zbog toga nisu zainteresirani za avanture koje traju jednu noć i neka lutanja. Oni znaju tko su, što su njihovi ciljevi i pod kojim uvjetima će ih dobiti. Žene će točno znati kakvog muškarca žele, a kada ga dobiju jasno će mu objasniti što žele u krevetu i mogu biti dominantne i vrlo uvjerljive.

Srednje dijete

Srednja djeca su pravi društveni leptirići i znaju biti buntovnici. S druge strane, zbog redoslijeda rođenja najbolji su u ulozi mirotvorca koji drži grupu (obitelj) zajedno. A obitelji s puno djece trebaju upravo i takvog člana obitelji. No kada se radi o njihovom ljubavnom životu onda vole davati i uvijek će ugađati partneru. Žene će također učiniti sve kako bi ugodile u seksu i dovela partnera do vrhunca. A sve zbog toga što kao djeca nisu dobile dovoljno pohvala i nagrada pa onda pokušavaju dobiti pohvale tako što ugađaju. Na neki način radi se o ženama koje se neće smiriti sve dok njihov partner ne bude potpuno zadovoljan. No njihov unutarnji buntovnik će ipak s vremena na vrijeme preokrenuti scenarij kako bi održale uzbudljivost.

Najmlađe dijete

Radi se o ljudima koji žude za pažnjom i zbog toga će uvijek željeti zadovoljiti seksualne apetite. Nezasitni su i skloni različitom ponašanju kako bi zadovoljili sve svoje želje. Čak im partner neće biti uvijek na prvom mjestu, ali će se zato ludo zabavljati. Žene su jako zabavne i uzbudljive u krevetu, odnosno vrlo strastvene. Sigurno je da nijednom partneru neće biti dosadno, a posebno će uživati u krevetu.

Jedino dijete

Jedinci su prvorođeni (imaju neke od tih osobina), ali opet nikada nisu dobili konkurenciju. Zato se nikada nisu trebali natjecati za roditeljsku pažnju što je svakako utjecalo na njihov karakter. Radi se o odgovornim i pouzdanim ljudima, ali vrlo često razmaženim i zahtjevnima, posebno u ljubavi. No ipak ne bi trebala zaboraviti da je za kvalitetno partnerstvo važno pokazati ranjivost i biti otvorena za iskrenu komunikaciju jer ti možda ovo upravo nedostaje.