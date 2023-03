Pustoš među plahtama: Što ako ON više ne pokazuje želju?

U različitim fazama života naš libido može rasti i padati, a to ovisi o mnogim faktorima. Tako je recimo sasvim moguće da uslijed neke bolesti potpuno izgubimo želju za seksom. Također, na libido loše utječu financijske brige ili strahovanja od onog što nam nosi budućnost. I loš dan na poslu reflektirat ćeš se na tvoju razinu strasti - kome je do vruće akcije ispod plahti Sve u svemu, kome je uopće do seksa ako nam nad glavom visi otkaz ili neplaćeni računi. Nimalo sexy.

No, što ako je sve koliko toliko uobičajeno, a tvoj partner jednostavno iz noći u noć hrče pored tebe, umjesto da se "prihvati posla"? Ne pali sexy donje rublje, mirisne svijeće ni sugestivni pogledi - hladan je kao santa leda.

Nekada nije mogao skinuti ruke s tebe i ti si bila ta koju je ponekad "boljela glava", a sada se sve izokrenulo. Čak i da gola sjediš u dnevnom boravku, on bi prošao pored tebe bez da trepne.

Ovo je svakako zabrinjavajuće i moramo priznati, ne baš sjajna situacija za vašu vezu - ali ni za tvoj ego. Pitaš se, jasno, jesi li mu još privlačna i možda čak - je li po "komad kolača odlazi u tuđu slastičarnicu". No prije no što napraviš dramu i počneš razmišljati o pakiranju kofera, trebaš znati da neki razlozi za "sušne sezone" mogu biti sasvim bezazleni - a na drugim pak možete raditi zajedno. Evo onih najčešćih:

Njegove xxx tajne

Možda je tvoj dragi odlučio odgvornost za vlastiti užitak preuzeti samo u svoje ruke - dolovno. Muškarci koji često koriste pornografiju kako bi se zadovoljili imaju smanjenu želju za seksom s vlastitom partnericom. Također, ove danas tako lako dostupne snimke i fotografije prilično loše utječu na vašu vezu općenito: tvoj partner mogao bi imati nerealistična očekivanja, a način na koji se naučio uzbuditi i zadovoljiti mogao bi mu postati jedini koji funkcionira. Ovo nisu samo pretpostavke, već nažalost znanstveno dokazane činjenice koje su rezultat istraživanja Sveučilišta Indiana i Sveučilišta Hawaii. Osim toga, pornografija ima moć stvaranja ovisnosti, gotovo poput kokaina: što se više konzumira, stvara veću potrebu. Ako sumnjaš ili znaš da tvoj partner gleda "filmove za odrasle", ne bi bilo loše da o tome s njim razgovaraš. Ako mu je to već postala ovisnost, bit će potrebna i pomoć bračnog savjetnika.

Izgara negdje drugdje

Primijetila si kako sva njegova energija odlazi negdje drugdje - i možda si pomislila da sve ono najbolje od sebe daje ljubavnici. No, ta ljubavnica ne mora biti druga žena - može biti i vrlo zahtjevan posao radi kojeg tvoj muškarac smožden dolazi doma i jedva čeka srušiti se na kauč. No, s druge strane, njegova posvećenost poslu čak i ne mora biti nešto nužno negativno za njega - možda jednostavno toliko uživa u onome što radi da u njegovom svijetu trenutačno nema puno mjesta za nešto i nekoga drugog. Ako je tvoj partner radoholičar, pokušaj razgovarati s njim kako biste zajednički smislili kako da pronađe ravnotežu između privatnog i poslovnog života.

Podivljali hormoni

Problemi s hormonima nisu rezervirani samo za žene, ovakvi poremećaju mogu se dogoditi i muškarcima. Prema istraživanju iz 2016, objavljenom u časopisu Urology, razina testosterona kontinuirano pada s godinama - i taj pad se ubrzava nakon što muškarac proslavi 30. rođendan. A čak 13 posto muške populacije pati od poremećaja pod nazivom hipogonadizam, uslijed čega tijelo ne može proizvoditi dovoljne količine hormona. Osim slabog libida, simptomi ovog stanja su umor, loše raspoloženje, gubitak teka, oslabljeni mišići i erektilna disfunkcija. Srećom, ovaj se poremećaj može liječiti hormonskom terapijom.

Muška menopauza

Da, dobro si pročitala: i muškarci ulaze u stanje koje je usporedivo s našom menopauzom. Naime, i kod njih s godinama dolazi do pada razine muških hormona, no za razliku od ženske menopauze koja može nastupiti naglo i intenzivno, kod muškaraca se događa postepeno. Dakle, umjesto da njegov gubitak interesa doživiš kao osobnu uvredu i povredu ženske časti, možda bi bilo najprije mudro ispitati kakve su sada njegove potrebe i je li se tu nešto promijenilo iz bioloških razloga.

Afera

Za kraj smo ostavili razlog koji će ti se najmanje svidjeti, ali moramo ga spomenuti: tvoj partner možda više nije zainteresiran za vruće igrice s tobom jer je pronašao drugu suigračicu. Ima slučajeva kad zbog varanja muški libido čak i poraste pa on odjednom, a možda i zbog grižnje savjesti, traži više intimnosti s partnericom.

No, češći je slučaj će da se onaj koji svoje potrebe zadovoljava u tuđoj postelji u svojoj htjeti još samo - dobro naspavati. Ako je tvoj partner zastranio, ovo neće biti jedini znak po kojem ćeš to moći otkriti. Primijetit ćeš možda kako je odjednom krenuo u teretanu i kupio hrpu nove odjeće, kako je počeo opet izlaziti ili kako čak i na tuširanje odlazi sa svojim mobitelom. Zato trebaš oči držati širom otvorene i reagirati po potrebi.