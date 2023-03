Doživljava ga tek 15 % žena: Što trebaš znati o 'squirtanju'

Puno je stvari iz područja ženske seksualnosti dugo bio pod velom tajne. Zanemarivao se ženski seksualni užitak pa se tako anatomija klitorisa – zahvaljujući kojemu doživljavamo većinu orgazama – ustanovila tek krajem devedesetih. No, klitoris nije jedini pojam koji mnogi googlaju da bi došli do odgovora.

'Squirtanje' i takozvana ženska ejakulacija i dalje je misterij koji se uglavnom viđa u filmovima za odrasle. Iako je 'špricanje' rijetko kad tema razgovora, vjerujemo da ima ljudi koje zanima je li taj mlaz u jeku seksa zapravo urin. Kako piše Huffpost, nedostaje istraživanja o ovoj temi, a i one koje postoje rađene su na malom uzorku ljudi.

“Ono što jedan izvor kaže o tzv. ženskoj ejakulaciji često je u suprotnosti s drugim”, rekla je za HuffPost seksualna edukatorica Susan Milstein. Tako neki stručnjaci tvrde da squirtanje nije isto što i mokrenje. Prema njima, radi se o dvjema različitim tekućinama – iako su kemijski slične. Više otkrij u nastavku.

Što je što?

Kako tvrdi Milstein, kod uriniranja tekućina izlazi iz mjehura, dok kod squirtanja (špricanja) i ženske ejakulacije tekućina dolazi iz Skeneovih žlijezda koje se nalaze blizu otvora uretre. Ta je tekućina kombinacija uree, mokraćne kiseline i kreatinina.

Treća stvar koja te može zadesiti na vrhuncu uzbuđenja ženska je ejakulacija – što podrazumijeva izbacivanje bjelkastog ili prozirnog ejakulata na vrhuncu seksualnog uzbuđenja. Stručnjakinja tvrdi da se ženska ejakulacija može, ali i ne mora dogoditi u istom času kad i 'squirtanje'.

“Piškimo dok piškimo, špricamo dok špricamo, a ponekad piškimo tijekom seksa. Sve su to odvojeni događaji'', slikovito je objasnila. Squirtanje se obično događa zbog stimulacije G-točke i/ili klitorisa. G-točka i Skeneove žlijezde – koje se još nazivaju i ženskom prostatom – nalaze se na gotovo istom području pa stoga može doći do intenzivne stimulacije.

Ne mora dugo trajati

I seksualna terapeutkinja Nazanin Moali slaže se da je puno toga neobjašnjeno. Ljudi se zato često svrstavaju u dva tabora – one koji misli da je squirting znak seksualnog užitka, i to najboljeg koji možeš doživjeti.

S druge strane, dio žena je nesiguran kad im se to dogodi jer su uvjerene da će partner misliti da mokre te da će napraviti nered. Onima koji to dožive (oko 15 posto spolno aktivnih žena) teško je opisati kako se osjećaju dok špricaju. Taj osjećaj varira – neke se osjećaju slično kao i tijekom orgazma, a važno je znati da 'špricanje' ne mora trajati toliko dugo i intenzivno kao u pornografiji niti mora doći u istom trenutku kad i orgazam. Do 'špricanja' može doći prije ili nakon (višestrukog) orgazma i nije nužno za ispunjen seksualni život.

Ubaci 'igračke'

U pornografiji su takvi trenuci često odglumljeni. 'Špricanje' se razlikuje od žene do žene i do njega dolazi kad se najmanje trudiš. Treba se opustiti, dati si vrijeme za predigru, a stres ostaviti po strani. Trik koji bi ti mogao povećati šanse za 'špricanjem' jest stimulacija G-točke, a nakon što doživiš orgazam, nastavak stimulacije istog područja. Stručnjaci zato preporučuju ubacivanje seksualnih igračaka u rutinu s posebnim naglaskom na one za G-točku.

“G-točke vole čvrstu i kontinuiranu stimulaciju, pa bi ljuljanje umjesto potiskivanja moglo povećati užitak. Opustite se, napravite pauze ako vam to predugo traje i zapamtite da uvijek možete pokušati ponovno.”, poručuje Moali. G-točku možeš stimulirati i prstima, no sama trebaš naći koji ti podražaji najbolje odgovaraju – čak i ako oni ne rezultiraju 'špricanjem'.

Žene koje su doživjele 'špricanje' za Huffpost dodaju da se radi o intenzivnom osjećaju koje su mnoge pogrešno zamijenile s uriniranjem. S vremenom im je bilo sve lakše to doživjeti, ali savjetuju da se opustiš, isprobaš s različitim pomagalima i stimulacijama te da uz to posvetiš vrijeme bradavicama, bedrima, trbuhu i leđima jer će ti to dati potpuniji seksualni doživljaj.

I za kraj, me brini ako ne možeš doživjeti squirting. Nemoj misliti previše na cilj nego uživaj u trenutku.