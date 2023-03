Prednosti koje mnogi ne znaju: Šest razloga zašto je sperma dobra za zdravlje

Nije tajna da seks, bilo da je riječ o oralnom ili penetrativnom seksu, krije brojne zdravstvene prednosti i za tebe i za tvog partnera - osim što ublažava stres i tjeskobu i pomaže nam da se bolje osjećamo, on sagorijeva kalorije, pomaže nam da se bolje naspavamo, osnažuje naš imunološki sustav, smanjuje krvni tlak i još mnogo toga.

No zdravstvenim dobrobitima tu nema kraja - možda nisi znala za ovo, ali i iz orgazma tvog partnera mogu proizaći brojne zdravstvene prednosti i za tebe i za njega, a riječ je o sjemenoj tekućini i onome što se događa kada uđe u tvoj sustav.

Prije nego što se idući put zapitaš koliko je sigurno da sjemena tekućina tvog partnera završi u tebi, bilo oralnim ili vaginalnim spolnim odnosom, sjeti se koje su neke zdravstvene dobrobiti sperme. Vjerojatno si već čula da je prepuna proteina, no to nije jedina stvar.

U nastavku saznaj kojih je to šest iznenađujućih, ali i znanstveno dokazanih zdravstvenih dobrobiti sperme. Ako te je ikada zanimalo koliko je sjemena tekućina dobra za tvoje zdravlje, nastavi čitati.

Sjemena tekućina prirodni je antidepresiv

Osim što je seks sam po sebi jako dobar jer podiže raspoloženje, čini se da i sjemena tekućina ima svoje dobrobiti kada je u pitanju dobro raspoloženje. Prema studiji provedenoj na 293 studentice Državnog sveučilišta New York u Albanyju, sjemena tekućina može smanjiti simptome depresije. Studija je uspoređivala studentice koje su imale zaštićene spolne odnose s onima koje su imale nezaštićene odnose, a rezultati su pokazali da je potonja skupina pokazala manje znakova depresije. Ipak, važno je spomenuti da, unatoč ovoj zdravstvenoj dobrobiti, još uvijek postoji opasnost od spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće, pa seks bez zaštite nikako nije poželjan.

Pomaže ti da bolje spavaš

Naravno da i seks sam po sebi iscrpi pa bismo nakon njega odmah mogli zaspati, ali to možda nije jedini razlog zašto te noći tako dobro spavaš. Dio zasluge krije se i u sjemenoj tekućini koja sadrži melatonin, kemikaliju koja potiče san i opuštanje. Bilo da ju progutaš ili ju primiš snošajem, ući će u tvoj krvotok i pomoći ti da zaspiš bolje od većine lijekova za spavanje koji se prodaju u ljekarnama bez recepta.

Sjemena tekućina puna je vitamina

Jedna čajna žličica sperme sadrži preko 200 proteina i nekoliko korisnih vitamina i minerala, uključujući vitamin C, kalcij, limunsku kiselinu, fruktozu, mliječnu kiselinu, magnezij, kalij, natrij, vitamin B12 i cink. Dok količine svakog vitamina variraju ovisno o dobi i zdravlju muškarca, u sjemenoj je tekućini obično prisutna značajna količina cinka, antioksidansa koji usporava proces starenja.

Oralni seks može sniziti krvni tlak

Prema studiji iz 2003. objavljenoj u American Journal of Obstetrics & Gynecology, redoviti oralni seks i gutanje sjemene tekućine može sniziti krvni tlak. Žene koje progutaju spermu svog partnera tijekom oralnog seksa često imaju puno manji rizik od preeklampsije - komplikacije tijekom trudnoće koja je rezultat visokog krvnog tlaka.

Smanjuje rizik od raka prostate

Ovo i nije zdravstvena dobrobit sperme, već se radi o samom činu ejakulacije koji može smanjiti rizik od raka prostate. Prema studiji iz 2004. objavljenoj u Journal of the American Medical Association, visoka učestalost ejakulacije bila je povezana sa smanjenim rizikom od raka prostate. To znači da, ako tvoj partner redovito ejakulira, smanjuje šanse da kasnije u životu dobije rak prostate.

Sperma olakšava jutarnje mučnine

Iako je ovo teorija koju istraživanja još trebaju potvrditi, prema psihologu Gordonu Gallupu, sjemena tekućina mogla bi biti lijek za jutarnju mučninu kod trudnica. Prema njegovoj teoriji, trudno žensko tijelo odbija očeve stanice u fetusu kao strano tijelo i uslijed toga javljaju se jutarnje mučnine. A upravo bi sperma koja ulazi u tijelo putem vaginalnog ili oralnog seksa mogla pomoći ženi da stvori toleranciju na očev DNA te na taj način smanjiti mučnine i povraćanje u trudnoći.